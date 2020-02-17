看，那些冲锋在前的白衣“95后”

这是一张张意气风发的脸庞，这是一个个勇往直前的战士……新冠肺炎疫情发生以来，一批批“95后”医护人员奔赴湖北、奔赴武汉，义无反顾冲上疫情防控第一线。他们用实际行动书写了当代青年人的“硬核”担当。

本报记者走近4名“95后”医护人员，聆听她们的战“疫”故事。

崔肖（1995年生）——

恨不得插上翅膀回去支援

“同事们在前线勇往直前，我怎么能当逃兵？”崔肖语气坚决。

春节前，武汉市中心医院麻醉科护士崔肖回到家乡黑龙江过年。关注着疫情，崔肖的心也不断揪紧：“马上飞回武汉，恨不得插上翅膀回去支援。”

2月1日晚9时许，崔肖赶回武汉。第二天，崔肖就回医院报到。3日起，她在武汉市中心医院后湖院区发热门诊上班，主要负责收发物资和诊区消毒工作。消毒器一手拎不起来，就让同事帮忙抬起来背到肩上；每次消毒一个小时、每天消毒3次。一天下来，肩膀被勒得生疼，胳膊也抬不起来。

此外，她还要监督同事规范穿戴防护设备。现在，一天6小时的班，加上穿脱隔离衣、交接班的时间，崔肖通常要在诊区待上7个小时。工作更累、风险更大，但崔肖毫不畏惧：这是我的责任，也是我的义务！

吉琴（1995年生）——

希望一切都能快点好起来

“1号床，心率有些快，等下复测，多关注。”

“32号床，要核酸检测复查。”

2月15日上午，在武汉洪山体育馆方舱医院，吉琴迅速地将医嘱记在本子上。吉琴是中南大学湘雅二医院的护士，也是此次支援武汉洪山体育馆方舱医院的医疗队员。

“抗击疫情，我责无旁贷。”吉琴说，刚得知湘雅二医院要组建援助医疗队时，她就报了名。2月4日，吉琴跟着救援队抵达武汉。

从5日开始，吉琴就一直忙个不停，预检分诊、协助查房。即使完成了本班的职责，吉琴和同事们也会随时待命，“一有紧急情况，我们就要顶上去。”

吉琴说：“这里的患者很热情，非常配合治疗，医患相互加油打气。我喜欢武汉，希望一切都能快点好起来。”

吉琴老家在湖南沅陵，哥哥是一名医生。“医生护士，救死扶伤。这是一份价值无法衡量的工作。”吉琴说。

余琳欢（1995年生）——

想家，但武汉更需要我

“病毒我不怕你，你快给我走开！”1月29日，余琳欢在日记中给自己加油。从这天起，她有了一个全新的身份——浙江支援武汉科技大学附属天佑医院医疗队队员。

凌晨3点上班，上午9点下班，连续工作10多天，这个25岁的姑娘声音略显疲惫。“疫情发生后，我每天都刷微博、看新闻，眼瞅着确诊人数不断增加，心里又急又难过，当时就报名来支援。”没过多久，余琳欢便被选中。

入院后，余琳欢与另外两名护士照顾40多名患者。定时巡视病房、观察生命体征、上药抽血补液……十几天奋战下来，如今的余琳欢心里有底、手下不慌。“戴着两层手套，也能快速摸到静脉抽血；穿上厚重的防护服，也不影响倒水送饭。”余琳欢说。

2月14日，余琳欢护理的两名患者治愈出院，她非常兴奋：“特别开心，这是我们团队战斗的成果。”

最近几天，余琳欢明显感觉许多患者变得更积极乐观。“前两天给一位大叔送药，他突然说了句，你们都来了十几天了，想家吧？等疫情过去，再来武汉我给你们当导游。”余琳欢鼻子一酸，却还是露出微笑：“当然想家，但这里更需要我！”

贾娜（1996年生）——

痊愈后毅然重返岗位

2月15日，是贾娜重回战场的第五天。从早上8点开始，她一刻不歇地为患者打针、上呼吸机、抽动静脉血、写护理文书，连吃饭的时间都很紧张……工作虽然忙碌，她却十分笃定。

贾娜是武汉大学人民医院急诊科护士，去年才刚入职。自1月以来，急诊科每天都要接诊大量发热病人，贾娜负责护理观察室里的患者。

1月23日，贾娜感到有点不舒服，就去拍了CT。影像结果让她有些紧张：肺部呈现磨毛玻璃样。大年三十这天，她拿到了核酸检测报告单——两个“+”号，她被感染了。“到底是怎么感染的？”那一夜，她辗转难眠。

医生告诉她，病灶比较小，暂时回家隔离治疗，避免交叉感染，做到“三好”——吃好、睡好、心态好。

刚居家隔离时，她内心十分煎熬，不断找同事、好友线上聊天，转移注意力。接下来，她调整心态，按时吃药，自己做饭保证营养。同时，每天都用消毒液拖地、擦桌子。

2月4日，立春那天，贾娜的核酸检测结果显示为阴性，她痊愈了。“我是一个普通人，但普通人的抵抗力也能战胜病毒。不要恐慌，就算真的被感染了，也不要放弃与病毒做斗争。”

2月11日，贾娜重新穿上了那身熟悉的“战袍”。看着镜子前的自己，她暗自打气：病毒不可怕，一起战胜它！

（本报记者汪晓东、付文、程远州、范昊天、吴君、韩鑫，人民网记者刘阳）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 04 版）