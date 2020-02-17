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华中科大协和医院西院10名重症患者出院

2020年02月17日08:35 来源：人民网－人民日报

人民网武汉2月16日电  （记者程远州）16日，华中科技大学附属协和医院西院传来好消息，10名重症患者集体治愈出院，其中年纪最大者90岁。截至目前，该院已有94名重症患者治愈出院。

协和西院院长程范军介绍，目前该院仍在住院的新冠肺炎患者共793名，有来自北京、广东、陕西等省份11支医疗队共1059名医护人员前来支援。

家住江岸区的董先生今年64岁。由于他患有高血压、心血管疾病等基础性疾病，病情较重，1月28日转入协和西院进行治疗。在医护人员精心照顾下，他16日顺利出院。董先生所在的病区为党员先锋队责任区，收治的全部是重症及危重症患者，十分考验医护人员的医疗能力。楼层医生王维慈介绍，党员责任区成立于2月2日，是由主动申请上一线的党员同志组成的临时突击队，医生25名，护士40多名，聚集了各个科室的党员骨干。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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