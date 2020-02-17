这是一场突如其来的疫情——

截至2月15日，湖北省累计报告新冠肺炎确诊病例56249例，其中武汉市39462例。

这是一次义无反顾的出征——

截至2月14日，全国各地向湖北已派出217支医疗队25633名医疗队员，军队共派出3批次4000余名医务子弟兵。

“广大医务工作者一定要坚持下去，发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，发挥火线上的中流砥柱作用，始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，全力以赴救治患者，打好武汉保卫战、湖北保卫战。”牢记习近平总书记的深切嘱托，满怀“我们定能赢”的必胜信心，数以万计的白衣战士，在这个没有硝烟的战场上，同新冠肺炎疫情这个看不见的敌人进行着殊死的斗争！

谁没有自己的亲人，谁不知道平安的可贵，谁不珍惜自己的生命？但是，为了和时间赛跑，同病魔决战，与死神较量，他们毅然决然告别家人，挥别家乡，义无反顾冲上火线，冲上战场！

火速驰援 共克时艰

除夕之夜，这样一张照片刷屏：一名身着迷彩服的女兵扭着头、抿着嘴，挽起袖子打针。

这名女兵，是陆军军医大学医疗队队员、西南医院肝胆科主管护师刘丽；照片的场景，是医院安排大家打用于提高免疫力的胸腺肽。此前，刘丽已在机场过了安检，准备去看女儿。但接到通知，她立即返程，当晚就赶往武汉。

出发前，刘丽只是给妈妈打电话说有任务需要驰援武汉。七天后，口罩和护目镜在她脸上留下了深深的勒痕。这张照片又在社交媒体上广泛传播，妈妈才知道，她是到了收治新冠肺炎病人最多的武汉金银潭医院。

勒痕在女儿脸上，疼痛在母亲心里。妈妈哭着打电话来问“你的脸还能恢复吗？”刘丽却满不在乎：“当然能，我还是你漂亮的乖女儿。”

经中央军委批准，除夕夜，从陆军、海军、空军军医大学抽组3支医疗队共450人，分别从重庆、上海、西安乘坐军机出发支援武汉。医疗队中，有不少是在抗击非典、抗震救灾、援非抗埃等重大任务中立下汗马功劳的医护人员。

武汉市民刘朋说，人民子弟兵来了，胜利就不远了！

召之即来，来之能战。今年才22岁的朱海秀，是中山三院首批23名支援湖北疫情医疗队员中年龄最小的一位。

朱海秀在汉口医院隔离病区上班，需要提前一小时去医院穿好防护服；工作中，防护服被汗水浸透，护目镜下是满满一层雾气，但仍然一刻不肯停下来。

一方有难，八方支援。数以万计的医护人员义无反顾地从祖国各地向武汉集结。

“我们是山东大学齐鲁医院的，你们哪个医院的？”

“四川大学华西医院的。”

“加油！”

“加油！”

2月7日晚，武汉天河机场。紧急驰援武汉的山东、四川2支医疗队在此相遇，相互致意。

山川磅礴任风雨，砥砺同袍抗疫情。除了“东齐鲁”“西华西”，还有“北协和”“南湘雅”，中国医学教育四家“百年老店”尽锐出战。

在武汉当地，有6万名医务人员坚守岗位，1.5万余人奋战在抗击疫情第一线。

“不要急不要急，在医院门口稍等，我马上安排人出来接。”“快些，要抓紧，病人的事一刻都等不得，越快越好！”在武汉市金银潭医院，院长张定宇连接了8个电话。到现在，他已经在疫情中坚守近两个月，常常是凌晨2点刚躺下，4点就得爬起来，各种工作协调，突发事件处理，应接不暇。

金银潭医院，是武汉最大的专科传染病医院，收治的全部为新冠肺炎危重患者。“雷厉风行”，是同事评价他时说的最多的字眼。

“因为，我的时间不多了。”其实，张定宇自己，也是病人。2018年10月，他被确诊患上了渐冻症。这是一种罕见的绝症，身体会慢慢萎缩直到失去知觉。“我必须跑得更快，才能跑赢时间，把重要的事情做完；我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多的病人。”

张定宇的妻子，在武汉第四医院工作，也在疫情防控一线。前不久，她突然觉得呼吸有些喘。她悄悄去查了淋巴细胞，很低；检测核酸，阳性；肺部CT，显示已被感染。分身乏术的张定宇，忙得一连三四天都顾不上去看她。

好在，妻子最终康复。“我很内疚，连自己的家人也无法保护。我更害怕，怕她身体扛不过去，怕失去她。我们结婚28年了，和很多担心病人的家属一样，我也只是个普通的丈夫。”张定宇说。

争分夺秒 生死竞速

2月12日上午11时许，在武汉火神山医院重症医学二科，护士吴亚玲悄悄走出了工作区。在员工通道的一个角落，她拨通了家人的视频电话——她要见母亲最后一面。

千里之外，昆明跑马山殡仪馆遗体告别厅，吴亚玲母亲遗体告别式正在进行。前一天，原本健康硬朗的母亲突发疾病过世。她把悲伤压在心底，偷偷痛哭了整整一夜。

第二天，吴亚玲还是像往常一样上班。今年44岁的她，2008年赴汶川抗震救灾，2014年赴非洲抗击埃博拉疫情。在火神山医院，她的工作是监督每一名进入“红区”的医护人员是否做好防护。同事们都说，“她工作特别认真负责，医护人员要实现零感染，全靠她了！”

虽然失去至亲痛彻心扉，她依然擦干眼泪回到岗位。吴亚玲和她的战友们始终把治病救人放在第一位。“我会继续把我的工作做好，不胜不归！”她说。

忠孝两难全。在新冠肺炎疫情阻击战中，像吴亚玲这样始终把治病救人放在第一位的，还有很多。

汉口医院，是武汉市最先接收新冠肺炎病人的三家定点医院之一。该院距离华南海鲜批发市场仅4公里，抗疫期间承担着巨大诊疗压力。

2月8日，是武汉市汉口医院副院长王琼娅疑似感染新冠肺炎后的第二天。得知消息后，许多同事没忍住眼泪，甚至打电话来大哭。但她却反复强调“我还好”。

1月22日，王琼娅的丈夫、汉口医院放射科副主任韩家发被确诊新冠肺炎住院。住院后，韩家发一度高烧至40.7度，伴发急性呼吸衰竭。好在目前病情逐渐好转，已经稳定下来。

在查房时，王琼娅曾经“顺带”探望过丈夫两次。“我问，你怎么样？他因为高烧不太清醒，就点点头，意思是让我放心。”在那之后，王琼娅再没有陪在丈夫身边。“我真的没时间去看，而且还要浪费防护服，我舍不得。”她更相信，有同事的专业救治，丈夫能挺过去。

有这样忙的父母，11岁的女儿早就已经习惯自己照顾自己。春节前，为了治病救人，夫妻俩早早送走了孩子。“那天早上，我把她喊起来，告诉她要收拾行李，之后会有亲戚把她接回老家。”王琼娅有些愧疚，亲戚来接孩子时，她正在医院工作，都不知道女儿究竟是几点离开的。

直到现在，王琼娅和女儿也没怎么联系。“没必要让孩子知道我们的事，她的年龄承受不起。”王琼娅想着，孩子能回到农村住一阵，还能锻炼自理能力，期待女儿回来时能更懂事。

每天，王琼娅要做的事情繁多复杂，不仅要负责统筹指挥全院患者医疗救治工作，还要参与全院重大抢救、会诊、查房工作，和普通医护人员一起守在一线。

“我老公被感染之前，已经有同事被感染了，也许有一天我可能也会被感染，但在抢救生命面前，作为医生，我要负起责任！”接受记者采访时，王琼娅曾经这样表态。

2月16日，记者从汉口医院党办了解到，王琼娅已经确诊，目前正在治疗中。

截至2月11日24时，全国医务人员确诊新冠肺炎1716例；其中，湖北医务人员确诊1502例（含武汉1102例）。

但，没人当逃兵。

在武汉市中心医院急诊科，虽然是同一个科室，医生余平和妻子李叶子却很少见面。“急诊中，难以做到绝对防护，好多同事都倒下了，但我们从没有想过退缩。”余平说，为保证安全，两口子也相互隔离，只是在每天交接班时，才透过防护服相互问候。

李叶子最盼望的，是与丈夫一起轮班的日子。虽然两人要在人群中寻找半天，仔细辨别举止姿态才能发现对方，但是“只要能见到，就是一种幸福。”

心疼化为行动。2月14日，余平给妻子准备了一份别样的礼物：科室刚发的防护服和N95口罩。“这个特殊的情人节，我们都要好好的！礼物奉上，请笑纳。”余平在给李叶子的表白信中写道。

众志成城 期盼凯旋

“我的心裂成了两半——一半为你担忧，一半为你骄傲”。正如这首诗中写的那样，白衣战士在前方鏖战，他们的家属也在后方默默支援。

“从您身上，我学到了什么是担当，什么是责任。我也明白了我的责任是什么，我一定要好好学习，将来成为一个像您一样对社会有用的人。爸爸，您是我的骄傲！”2月10日，曹宇泽给爸爸曹志刚写了一封长信。

曹志刚，三峡大学附属仁和医院急诊重症医学科主任。疫情发生后，他第一批投入战斗，成为医院专家救治组成员。“会诊电话常在半夜打来，睡觉都不敢睡得太沉。”现在，曹志刚已经没有白天黑夜之分。他还承担着院前急救任务和周边地区发热病人转运任务。

“这是给我的最高奖励，心里暖暖的……”曹志刚在朋友圈写下这样一段话，算是给儿子的回信。

在武汉市金银潭医院，彭渝每天都要忙到晚上10点多。她是陆军军医大学第一附属医院护理处处长、主管护师。从大年三十到现在，彭渝每天都要工作十几个小时。

这个春节，彭渝原本计划和丈夫回老家看望双方父母。接到驰援命令后，已在医院连续值班4天的她，没来得及回家就踏上了征程。“我不想让家人大过年为我牵挂。”

被蒙在鼓里的丈夫，几天后还是从电视新闻中发现了她的身影，给她发了微信。等彭渝再打开微信，其中有丈夫发来的叮嘱：“媳妇，见字如面：太了解你的脾气，又是一次艰苦任务，望规范操作，把握流程细节，切勿粗心莽撞，沉着冷静。你是我妻也是战友，务必牢记初心如磐，使命在先，盼早日凯旋。”

字数寥寥，却深情几许。彭渝哽咽了，“我们是心灵相通的。”

5日，在同济医院中法新城院区，小伙李明（化名）严重呼吸衰竭症状频现。这里，同时是北京协和医院援鄂医疗队所接管的重症医学病区。“上呼吸机！”随着主治医师丁欣一声令下，在场医护人员各就各位，开始抢救。经过治疗，李明现在已经好转。说起从死神手里把病人抢回来的过程，丁欣感慨：“过程说起来很简单，但每一个细节都很重要。很多病人，就是因为治疗过程中一个细节没有把握好，而功亏一篑。”

“ICU里的治疗，从来都不是一个或几个人可以完成，需要整个医疗团队同心协力。工作量最高的时候，32张病床用了28台呼吸机，医护人员从ICU出来时衣服都已经湿透。”丁欣说。

“你们，守护着每个企盼着击败疫情的我们。作为师弟师妹，我们看到了自己的未来和使命。你们的每一分付出，都是一节生动形象的课。你们今天的选择，也将会成为我们追寻的方向。”元宵节这天，北京协和医学院临床医学专业2017级全体学生向他们的师兄师姐，发出了最真挚的心声——愿你们整整齐齐地出发，整整齐齐地回来！

在全国白衣战士们的齐心协力下，截至2月15日24时，湖北全省新冠肺炎患者累计治愈出院5623例。

（本报记者程远州、韩鑫、李龙伊、吴君、鲜敢参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 02 版）