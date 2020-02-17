重症病例占比明显下降

人民网北京2月16日电 （记者邱超奕）截至2月15日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例57416例，其中重症病例11272例。累计治愈出院病例9419例，累计死亡病例1665例，累计报告确诊病例68500例，现有疑似病例8228例。2月16日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控工作进展情况。

截至2月15日24时，武汉、湖北、全国重症病例占确诊病例的比例均明显下降，其中武汉重症占确诊病例的比例由1月28日的最高点32.4%波动下降至2月15日的21.6%；湖北其他地市重症占确诊病例的比例由1月27日的最高点18.4%下降至2月15日的11.1%；全国其他省份重症占确诊病例的比例由1月27日的最高点15.9%下降至2月15日的7.2%。

“以上变化说明全国各地的疫情防控效果已经显现，特别是随着全国对口医疗支援力量的加强，湖北根据实际情况制定和落实本地区防控措施，扎实做好分类集中管理，使大量轻症病例得到及时救治，减少了转为重症的可能，为提高治愈率、降低病死率打下了良好的基础。”国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说。

国家卫健委疾控局副局长周宇辉介绍，新冠肺炎疫情发生以来，按照党中央、国务院的决策部署，成立了联防联控机制，将湖北武汉作为防控工作的重中之重，将疫情的传播链作为管控的关键环节，将全国面上的疫情遏制作为整体工作目标，制定并实施了一系列防控措施，包括控制传染源、阻断传播途径、保护易感人群、制定防控指南等。

“疫情防控工作开始以来，我国近400万基层医疗卫生机构医务人员，包括144万在村卫生室工作人员，做到了全出动、齐上阵，发挥了非常重要而独特的积极作用。”国家卫健委基层司副司长诸宏明介绍，基层医疗机构和基层医务人员主要做了三方面工作：一是在医疗机构做好预检分诊、隔离、转诊，开展正常诊疗等工作；二是在社区参与网格式管理和地毯式排查，配合流行病学调查和分析；三是在道路出入口、小区把关口把好。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 02 版）