背后是大山，门前是长江。坐落在半山腰的宜昌市夷陵区太平溪镇许家冲村，被称为三峡坝区库首移民第一村。村里一栋栋白色小楼依山而建，俯临三峡大坝，景色秀美。

2月13日，记者来到许家冲，整个村庄十分静谧，似乎能听得到脚下长江奔流的声音。村党支部副书记朱崇军正在村里忙碌着。

因村支书生病住院，朱崇军挑起了全村疫情防控重担。从正月初一开始，从家里抱了两床棉被过来，连续20天没有回家了，晚上就睡在自己的私家车里。

“关键时刻，党员干部就得冲上去！”朱崇军介绍：村治调主任刘正军驱车百里为村民取药，退役军人周绪华主动请缨执勤，预备党员周超每天义务杀菌消毒……

村里对从疫情严重地区返乡的50户71人严格实行居家隔离观察，由30多名党员包人包户，每天测两次体温，解决生活困难，同时做好心理疏导。

“这边吃住条件都蛮好，村里安排了5个人管我们3个人，生活方面的需求也基本都能满足。”返村工人望建说。

许家冲村的“牵花绣”是本地独具特色的峡江秀艺。“不能出门，我和姐妹们就待在家做刺绣，设计了几种新的香囊挂件，做了一个平安符。希望能够早日战胜疫情，大家都平平安安。”刺绣工艺带头人谢蓉说。

在村口关卡点，记者碰到了北京市纪委驻北京市国资委纪检组正处级纪检员韩伟清。正忙着做登记的他说，妻子老家是这个村的，春节回来探亲，现在暂时不能回北京。单位要求听从当地党组织安排，于是加入了村级疫情防控战斗队。

党员包保，群众安心。迄今为止，许家冲村尚未出现一例确诊病例。

像许家冲一样，宜昌市50个市直一级单位全覆盖包保城区重点社区，1600多个市县机关事业单位全覆盖包保村（社区）， 2.9万多名市县机关事业单位党员干部坚守村（社区）一线。

在西陵区上导堤社区，面对疫情带来的出行难，因患肾病需要一周透析两次的王世荣老人比较心急。社区临时党支部了解情况后，与当地派出所联系，用警车送王世荣和另外两位同样情况的老人到医院透析。

不仅在社区，宜昌市在医疗机构、重要交通卡点和集中隔离点等地，成立900多个临时党支部，把党组织建在战“疫”最前沿。“让党旗高高飘扬不能是一句空话，真正筑强筑牢基层战斗堡垒，才能增强阻击疫情的战斗力！”湖北省委常委、宜昌市委书记周霁说。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 02 版）