向奋战在一线的医务人员致敬

大医精诚，大爱无垠。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国广大医务工作者不忘初心、牢记使命，响应党的号召，义无反顾冲上疫情防控第一线，同时间赛跑，与病魔较量，顽强拼搏、日夜奋战，展现了对党、对人民高度负责的精神面貌。我们向奋战在疫情防控第一线的医务人员致以最崇高的敬意！

疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争，广大医务工作者就是火线上的中流砥柱。习近平总书记高度赞扬奋战在一线的医务工作者医者仁心的崇高精神，充分肯定他们付出的巨大努力、作出的重大贡献，鼓舞和激励着广大医务人员坚守一线，英勇奋战，全力以赴救治患者。

疫情就是命令，白衣就是战袍，医生护士就是战士。面对病毒肆虐的疫情，广大医务工作者响应党中央号召，发扬越是艰险越向前的大无畏精神，闻令而动、不怕牺牲，冲锋陷阵、连续奋战。全国各地200多支医疗队、25000多名医护人员驰援湖北，1400名军队医护人员奋战武汉火神山医院。有的医务人员不幸被病毒感染，有的甚至献出了生命。从医院救治一线到科研攻关前沿，从完善诊疗方案、精心救治患者，到治愈率不断提高、病亡率持续下降，各地不断传来患者治愈出院的好消息。在这场没有硝烟的战斗中，广大医务人员特别能吃苦、特别能战斗，为打赢疫情防控阻击战筑起了生命防线、提供了专业支撑。当前，疫情形势出现积极变化，防控工作取得积极成效，广大医务人员功莫大焉！我们向医务人员致敬，致敬他们对党、对人民高度负责的崇高精神，致敬他们始终把人民生命安全和身体健康放在首位的坚定信念。

疾风知劲草，烈火炼真金。挺在一线的白衣天使们，展现了顽强的意志品质，张扬着强大的精神力量，给病患和家属带来希望，给亿万人民带来感动。84岁高龄的中国工程院院士钟南山不辞辛劳、不惧风险，第一时间奔赴武汉；南方医科大学南方医院医疗队主动请战，誓言“若有战，召必回，战必胜”；人民子弟兵精锐出战，发出“请全国人民放心”的铿锵承诺；武汉金银潭医院党委副书记、院长张定宇，身患渐冻症仍战斗在最前沿；武汉江夏区金口卫生院范湖分院“95后”女医生甘如意，骑车4天3夜赶回战“疫”一线……广大医务人员知重负重、勇毅前行，夜以继日、勇斗病魔，是新时代最可爱的人。我们向医务人员致敬，致敬他们“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，致敬他们“临危不惧、义无反顾、勇往直前、舍己救人”的责任担当。

最好的致敬是关心关爱医务人员的实际行动。广大医务人员连续奋战，非常辛苦，各级党委和政府要采取务实、贴心的举措，帮助他们解决实际困难和问题，免除后顾之忧。把生活保障做到位，改善工作和休息条件，合理安排医务人员轮休，落实有关待遇，提供良好后勤服务。把安全保障做到位，医疗防护物资优先满足一线医护人员和救治病人需要，加大对暴力伤医违法行为打击力度。把人文关怀做到位，加强心理危机干预和心理疏导，保护好医务人员身心健康。全社会都要关心爱护医务人员，医务人员在一线战斗，我们要与他们站在一起、想在一起，成为他们最坚强的后盾。

现在，疫情防控到了最吃劲的关键阶段，正处于胶着对垒状态。有党中央坚强领导，有全国上下齐心协力，有亿万人民同舟共济，有广大医务人员全力以赴，我们一定能夺取这场疫情防控人民战争、总体战、阻击战的全面胜利！

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 01 版）