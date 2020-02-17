沧海横流显本色 战“疫”一线党旗红

一次突如其来的疫情，阻断了多少归家的脚步，打乱了多少日常的生活。

疫情面前，一声令下，无数基层党组织迅速进入“战时”状态，无数共产党员紧急奔赴防控战场，在一线冲锋陷阵、攻坚克难，筑起一道道牢不可破的铜墙铁壁。

基层党组织这个坚强堡垒，共产党员这个特殊群像，曾经一次次在关键时刻经受考验、展现担当，曾经一次次团结带领广大人民群众力挽狂澜、披荆斩棘。

今天，在这场没有硝烟的斗争中，一个个战斗堡垒巍然屹立，一名名共产党员挺身而出，鲜红的党旗在疫情防控第一线高高飘扬。

积极主动履职有效发挥作用

把聚力打赢疫情防控阻击战作为当前组织工作突出任务

新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，亲自指挥、亲自部署，作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求。总书记强调，各级党组织和广大党员干部必须牢记人民利益高于一切，不忘初心、牢记使命，团结带领广大人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署；基层党组织和广大党员要发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，全面落实联防联控措施；要同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头；要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒；广大医务工作者要发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，发挥火线上的中流砥柱作用；要以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

习近平总书记的重要指示，科学回答了打赢疫情防控阻击战的根本性、全局性、关键性重大问题，为做好当前疫情防控工作指明了正确方向、提供了根本遵循。

疫情就是命令，防控就是责任。组织部门坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，紧急安排、迅速行动，推动各级党组织领导班子、领导干部以务实作风把防控疫情斗争各项部署落细落实落到位，推动基层党组织和党员、干部全面投身疫情防控阻击战。

1月29日，中组部发出通知，要求切实把围绕打赢疫情防控阻击战做好当前组织工作作为突出任务，通过扎实有效的工作，推动各级党组织和广大党员、干部全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，守土有责、守土担责、守土尽责，确保党中央重大决策部署贯彻落实。2月3日，中组部在京召开电视电话会议，对组织部门积极主动履职、有效发挥作用作出具体安排，进一步推动乡镇街道、村社区党组织落实属地责任，推动机关企事业单位党组织守土尽责，推动医疗卫生战线党组织更加坚定勇敢地站在抗击疫情最前线，教育引导广大党员当先锋作表率。

各级组织部门按照中组部要求，力戒形式主义、官僚主义，以战斗的姿态迅速投入防控疫情斗争。

——湖北、江苏、河北、重庆、新疆等地以党委或组织部门名义印发在疫情防控工作中发挥基层党组织和党员作用的通知；

——辽宁、山西、江西、云南等地专门对机关党组织和党员、干部在应对疫情防控工作中走在前作表率提出要求；

——天津要求所有公务员1月27日返回工作岗位，北京、黑龙江、湖南、安徽等地发动医疗卫生系统党员、干部职工取消春节休假，全部投入疫情防控阻击战；

——上海、山东、福建、陕西等地通过发公开信、倡议书等形式，呼吁在防控疫情斗争中，组织引领、党员先行；

——浙江、广东、四川、甘肃等地对在一线直接参与防控工作的党员、干部和专家、医务工作者研究落实关心关爱支持的具体措施，解除后顾之忧；

……

目前看，各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、实干担当，显现出强大政治功能和组织力，构筑起联防联控、群防群治的严密防线，打响了一场疫情防控的人民战争。

把堡垒筑在最前沿

让党旗在疫情防控一线高高飘扬

基层党组织是党全部工作和战斗力的基础。大事难事看担当，危难时刻显本色。在疫情防控阻击战中，各地强化党建引领，推动基层党组织和广大党员、干部冲锋在第一线、战斗在最前沿。

设立党组织、组建突击队，凝心聚力、攻坚克难——

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领……”中建三局在火神山、雷神山医院项目建设指挥部成立临时党委，集中党员骨干组成突击队，400余名党员在党旗下郑重宣誓，重温入党誓词，吹响决战决胜项目建设冲锋号。

中国五矿火速集结以党员为主体的46名突击队员，24小时内完成医院建设所需4800件钢结构加工件的放样、下料、制作、打磨、涂装和发运。中移动湖北分公司党委成立党员突击队，全力做好武汉全市医院、医疗机构及政府单位等重要场所通信保障工作。

陕西西安组建3200余个党员协查、服务和宣传小分队，山东胶州组建95支“胶州先锋”疫情防控突击队，河北承德深入开展“抗击疫情党旗红”活动，青海果洛藏族自治州成立“摩托先锋队”，甘肃肃北蒙古族自治县成立“马背防疫先锋队”……通过搭建这些平台载体，组织党员主动投身宣传教育、困难帮扶、排查监测、项目建设、安全稳定、服务保障等疫情防控各项工作中。

各地各有关部门针对疫情需要，在防控第一线和关键部位及时建立党组织，选好配强党组织负责人，发挥党组织在疫情防控阻击战中的核心引领作用，把广大党员和职工群众迅速聚拢在党的旗帜下。

加强网格化管理，全面摸排走访、精准掌握疫情——

“家里人的体温怎么样，有没有异常？有没有外来人口？”这几句话成了黑龙江桦南城子岭村网格员马克明的“口头禅”，每天他都会向村民询问情况。网格员变成疫情防控员，对村屯人员进行网格化管理、地毯式排查，严防死守、不留死角，疫情防控措施覆盖到户、落实到人。

四川成都、福建厦门、宁夏银川、云南玉溪等地依托网格化管理，发动社区党员、社区民警、物业企业职工、楼栋长、志愿者等力量，全面做好重点人员排查，实施疑似人员密切接触者隔离观察，及时将有关人员送至发热门诊接受治疗。

湖北恩施、吉林辽源、湖南岳阳、海南琼海等地将第一书记、驻村工作队等脱贫攻坚、乡村振兴工作力量，就地转为疫情防控工作队，加强一线防控力量。重庆组织乡镇街道和村社区干部40余万人展开两轮拉网排查织密群防群治网，河南郑州、江苏淮安、山东泰安等地发挥党组织网络与社会治理网格“两网”融合优势做好摸排走访……

各地普遍把乡镇街道、村社区作为防控疫情斗争的主战场，加强网格党建，全面建立党员、干部带头分片包干、全覆盖登记排查制度，依托网格做好病例监测追踪、科普宣教、健康提示、解疑释惑、爱国卫生运动宣传等综合防控工作，不落一户、不漏一人。

依托区域党建平台，发动依靠群众、形成防控合力——

春节期间，各地城乡人员流动频繁，基层社区的防疫力量和防疫资源不足，给疫情防控带来极大挑战。广东佛山怡景社区下辖3000多户居民，社区工作人员仅有5人。为此，社区党委建立疫情防控党群微信工作群，发动党员和热心群众参与，既缓解了人员不足压力，又有效织密了防控网，形成群防群治的强大合力。

上海静安区委依托高铁站，会同上海铁路局党委、市交通委党组、铁路上海站地区管委会办公室党组等，以党建为纽带成立联合指挥中心，组建以党员为主体的高铁防控志愿者队伍，共同做好进沪人员的体温检测、宣传告知、信息登记，加强大客流疏导中的疫情防控工作。

北京用好“街乡吹哨、部门报到”常态化机制，组织5万余名机关企事业单位党员、干部编入社区工作团队，全天候参与社区防控。湖北武汉选派市直机关干部6000余名、国企干部职工1万余名、市属高校教职员工400余名，下沉中心城区的社区，同时15个区选派区直部门和街道干部近1.8万人，与社区村干部一起，轮班值守、并肩战斗。浙江宁波抽调5000名机关干部到高铁站、有疫情社区等重点区域、重要卡口，协助街道社区党组织做好工作。

各地街道社区加强与驻区单位党组织的协同配合，强化对辖区企业、学校、医院等单位和商场、公园、市场等公共场所防控工作的统筹调度，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，织密防护网，坚决消除空白点、薄弱点。

发挥医疗卫生战线党组织和党员、干部、医护工作者抗击疫情主力军作用——

疫情防控、治病救人，医院就是前线，病房就是战场。危急时刻、危难关头，医疗卫生战线党组织带领全体党员和医务工作者冲在前面、抗击疫情。

“我承诺：严阵以待，备战有我！担当作为，冲锋有我！休戚与共，胜利有我！”1月23日，在临时设置的医学观察病房，湖南中医药大学第一附属医院抗击疫情党支部发出动员，党员们举起右手庄严承诺，铿锵有力的誓词，诠释着党组织和党员的使命担当。

福建全省91家定点救治医院党组织一声令下，近8000名党员医护人员迅速集结，参与集中救治等工作。中铁五局二公司医院党支部发出倡议后，27名党员集体请战，奔赴抗“疫”一线。江西吉水坪洲村党支部书记、乡村医生彭晓明，从1月23日至今，每天工作十几个小时，入户宣传防疫知识和有关政策，时刻跟踪重点人员身体状况，他说，“个人的辛苦算不了什么，只要村民们安全”。

……

各领域基层党组织立足各自职能优势和特点，努力成为疫情防控一线的坚强战斗堡垒，做到哪里任务险重、哪里困难较大，哪里就有党组织坚强有力的领导、扎实有效的工作，切实把党的政治优势、组织优势和密切联系群众优势转化成疫情防控工作优势，构筑起疫情防控的坚固防线。

挺身而出英勇奋斗经受考验

彰显共产党员政治本色和过硬作风

2月1日晚7点多，北京西城区大栅栏街道办公楼灯火通明，街道党工委书记李婕在食堂扒拉几口面条后，又回到会议室安排疫情防控工作。从除夕开始，李婕和街道、社区100多名党员、干部，吃住在单位，他们一起走家串户，完成近万户家庭排查全覆盖。

李婕的工作状态，是迎战疫情以来全国无数基层党员、干部的缩影。

党的力量是通过每一名党员、干部的模范作用来体现的。广大党员、干部冲锋在前、报名在前、引领在前，就能有说服力、感召力，就能凝聚起强大的正能量。

挺身而出、勇敢逆行，他们是疫情防控的排头兵——

上海盛辉塑料包装有限公司原日产口罩5万只，为了支援武汉抗击疫情，需求一下增至70万只，但春节期间劳动力紧缺，无法满足开工需求。针对这种情况，公司所在地上海杭州湾开发区党组织第一时间在微信工作群发出招募志愿者通知。一声令下，党员们积极响应、踊跃报名。大年初四清晨，公司门口迎来了120多名支援生产的党员志愿者。他们分四组进入口罩包装车间，投入到防护物资生产供应的紧张战斗中。

2月2日一大早，寒气袭人。在商登高速尉氏北站出口，河南尉氏县交警大队副大队长任为指挥下站车辆靠边停车，乡政府工作人员上前登记车牌号和司乘人员联系方式，医护人员逐个测量体温……从大年初一开始，他们就连轴转、持续工作，无人抱怨，更无人退缩。“最愧对的是自己年幼的儿子，每天都给我打几遍电话问啥时候能回家。没办法，咱是共产党员，疫情防控形势这么严峻，一刻也不敢疏忽。”任为说。

疫情面前勇担当，越是艰险越向前。疫情防控是一场硬仗、一场大考，广大党员身先士卒、冲在一线，就能带领广大人民群众团结一心打好疫情防控阻击战。

守土担责、稳定人心，他们是人民群众的主心骨——

1月底，山东青岛西海岸新区确诊首例患者，引发峨眉山路社区居民心理恐慌，社区党委紧急动员所有党员，一方面在小区建岗设卡，24小时值班严防死守；另一方面挨家挨户做好宣传，引导居民端正心态。他们还通过录制视频、编唱战“疫”歌曲，为居民加油鼓劲，迅速把群众的情绪安定下来。

1月24日晚10时许，载有116名武汉客人的TR188次航班从新加坡到达浙江杭州萧山机场。飞机着陆后，除2名发烧人员送至医院、其余武汉乘客在机场宾馆就地隔离外，219名其他乘客被送至杭州市委党校进行集中医学观察。猝不及防的挑战面前，杭州市委党校和驻地党委政府的党员、干部们站了出来，面对被隔离人员的焦虑、烦躁情绪，及时组建观察点临时指挥部，对被隔离人员耐心疏导、服务。几天下来，被隔离人员感慨道：“人隔离了，爱没隔离。”

在群众遇到危难的时候，在群众最需要的时候，广大党员、干部率先垂范、冲锋在前。正如有的群众所说，“无论何时何地，老百姓只要看到党员在行动、党旗在飘扬，心里就不慌、就有底。”

坚守岗位、无私奉献，他们是基层百姓的贴心人——

“瓜子、花生、果汁、汤圆、白糖、陈醋、酱油……”这是安徽天长天宝社区干部、蒲公英党员志愿服务队队长杨梅手中的一张购物小票，时间是除夕当天下午3点48分。那天，杨梅采购了两大包沉甸甸的年货，给一户武汉返乡人员家中送去，还隔着大门与他们互致新春问候。

在天宝社区，武汉返乡人员共有54户，对他们的情况，杨梅和她的红色志愿者们几天之内做到全面精准掌握。有的家庭需要修理水电、有的家庭需要代办琐事、有的家庭需要代买年货，这些琐碎的事情都被党员和社区志愿者们承包下来了。在家隔离的返乡人员都说，“有党员志愿者的贴心照顾，生活很安心、很放心。”

小区农贸市场关闭，购物买菜不便怎么办？面对社区居民的担心，贵州贵阳枫渔社区及时成立“跑腿代购”党员志愿服务小分队，通过居民点单、社区接单、党员送单，开展送货上门服务。“这个做法好，我腿脚有残疾，老太太也行动不便，社区安排人买了米面油送过来，还经常到家里来看我，贴心得很。”社区张大爷对来访的党员竖起大拇指。

疾风知劲草，烈火见真金。疫情防控工作正成为基层党组织和广大党员、干部践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石，他们无私无畏、甘于奉献，以实际行动为党旗增辉添彩，为人民群众生命安全和身体健康保驾护航。

当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段。我们坚信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有各级党组织的强大优势，有广大党员、干部的无私奉献，有人民群众的坚实依靠，有社会各界的大力支持，就一定能打赢这场疫情防控阻击战！

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 01 版）