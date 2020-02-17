“我们想用自己的声音为防疫做点什么”

面对新冠肺炎疫情，为了向更多的人宣传疫情知识，全国各地都费尽了心思，不少村、镇、社区也启用了“尘封”已久的广播系统进行防疫宣传。

在这些通过广播播放的防疫宣传中，除了中规中矩的普通话宣传，还有具有地方特色的方言版宣传。

北京青年报记者了解到，全国各地播放的宣传语中，不少都是出自一个名为“声援疫线”的公益组织，这个组织中的大部分人都是配音演员、主持人，其中不乏配音界的大咖，他们为防疫工作录制的这些音频全部免费。据介绍，截至16日，已有超过300人加入该公益组织，并为防疫工作录制了上千条宣传语，两本防控手册，其录制的通用宣传语已上传至网络，供需要者免费下载使用。

朋友圈发布公益录制信息

三天收到近两百条求助

2月16日，“声援疫线”公益项目的发起人，配音演员周周告诉北青报记者，她之所以发起这个公益“项目”源自一次偶然。

1月25日，周周的一位开店的朋友向她发来了求助，“她跟我说，现在疫情这么严重，去他们店里购物的人当中，还有很多不戴口罩，店员每天要和顾客解释很多次，所以问我能不能帮她录一段温馨提示，让购物的人能引起重视，戴口罩。”放假在家的周周立即就答应了朋友，录制了一段音频给朋友。

录制完，周周突然想到，其实在很多地方都存在防疫宣传的问题，为何她不能利用自己的专业，来帮助像她朋友这样的人录制一些防疫宣传的音频。有了这个想法后，1月26日，周周在自己的微博和朋友圈分别发了消息宣布，将免费为涉及新型冠状病毒防疫的音频进行公益录制。

在周周微博发出去的第二天，周周就收到了30多条求助，“有医院的求助，有村、镇的求助，还有一些公安机关这类政府部门的求助。这些求助我全都答应了，用最快的时间帮他们录了。”随后两天，周周收到了越来越多的求助，“前三天，我收到了差不多两百条的求助，自己开始忙不过来了，每天都要录到下半夜两三点”。

常半夜爬起来录音频

电脑连续工作14天后“罢工”

周周告诉北青报记者，在这些求助中让她印象最深的是来自武汉市中心医院的求助，“我收到信息的时候已经很晚了，也准备睡了，但是一看发我信息的护士是武汉中心医院的，她特别着急的样子，我就爬起来给她录了。大致内容很简单，就是引导患者就医的。我录完剪好当天晚上就发给她了。” 周周说，求助的护士在那么短时间就拿到录音后，特别感动，“她跟我说，有了这个音频，为他们缓解了不少工作压力”。

周周说，类似的情况其实还有很多，“一般夜里只要我没睡看见了，我都会起来录好给对方发过去。我就想，我现在连夜给他们弄好，这样他们明日就能用了。如果我明天再给他们录的话，那就又耽误一天。早点用上，能早点缓解一线防疫人员的压力”。

因为每天的超负荷运转，周周的电脑终于“罢工”了。周周告诉北青报记者，她从开始接音频录制后，到2月7日，整整14天，电脑就没关过，“就是为了随时能录，所以没关过机，再加上每天要录几十条，它就‘罢工’了”。

广播里的“老村长”其实是个小伙

23天超300人录制千条防疫音频

在周周开始“接单”的同时，不少配音圈的同仁也知道了周周免费为防疫工作录制音频的事，并纷纷要求加入。

随着越来越多人的加入，防疫音频的录制也有了新的“花样”。周周告诉北青报记者，他们曾接到不少要求用方言录制防疫音频的“单”。“有的想让我们用山东方言，有的用河南的，还有广西那边的少数民族来问我们，能不能用他们的语言录音频”。

周周说，至今他们录的最广为流传的方言音频就是给河南歪子镇录的那段“老村长”的广播。“这个文稿来的时候我发到了群里问谁能录，大家看了都有点无奈，因为写的内容用普通话没法说。”最终，经过讨论，大家决定让群里唯一一个河南人常文涛用方言试一下。没想到的是，录出来的效果非常好。而常文涛这个年轻小伙也成了“老村长”。

据了解，除了“老村长”常文涛外，“声援疫线”中还有“镇长”“妇女主任”等角色，而这些配音演员、主持人都是在周周发起这个“项目”的短短几天的时间里加入进来的，其中不乏配音界的大咖姜广涛老师，动画片《哆啦a梦》的配音陈美贞老师、《花千骨》白子画的配音沈磊老师以及男演员肖战的配音凌飞，《琅琊榜》《择天记》的配音马斑马，《庆余年》《三生三世枕上书》的配音李诗萌等。周周和小伙伴们给他们这个组织起了“声援疫线”这个名字，“我们就是想用自己的声音去为防疫工作做点什么”。

周周表示，截至2月16日，23天的时间里已有超过8个组织、300多名配音演员、主持人加入到 “声援疫线”，共同录制了两本防疫手册，以及超过一千条的防疫音频。同时，他们还将部分通用的防疫音频上传到了网络，供更多人下载使用。

文/本报记者 王天琪 统筹/池海波