江苏首个疫情期间保护独居未成年人意见出台

本报讯（魏立群 中青报·中青网记者 李超）日前，江苏省无锡市惠山区人民检察院联合相关部门，出台该省首个《关于加强疫情期困境和留守未成年人保护的实施意见》，将“临时留守儿童”纳入全面保护范围。

2月10日，无锡警方在疫情摸排中发现，五年级学生小辉（化名）春节期间前往湖南探望外公外婆，因母亲在外地，父亲出差遇疫情滞留重庆无法回家，小辉回无锡后只能独自一人在家隔离，成为临时留守儿童。

公安机关立即将该情况告知惠山区人民检察院，惠山区人民检察院与相关部门线上联动协商，出台了上述意见。2月11日，惠山区人民检察院会同公安机关、团委、妇联等多部门上门探望小辉，并商定，在小辉接下来的隔离期里，由派出所安排人员将一日三餐送上门，保障小辉的日常饮食。

惠山区人民检察院在梳理、统计疫情期重点防控人员时，对未成年人信息数据进行了重点登记，逐一摸排统计全区疫情期间困境和留守儿童人数。

来源：中国青年报