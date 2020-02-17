热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

江苏首个疫情期间保护独居未成年人意见出台

2020年02月17日08:32 来源：中国青年报

　　本报讯（魏立群 中青报·中青网记者 李超）日前，江苏省无锡市惠山区人民检察院联合相关部门，出台该省首个《关于加强疫情期困境和留守未成年人保护的实施意见》，将“临时留守儿童”纳入全面保护范围。

　　2月10日，无锡警方在疫情摸排中发现，五年级学生小辉（化名）春节期间前往湖南探望外公外婆，因母亲在外地，父亲出差遇疫情滞留重庆无法回家，小辉回无锡后只能独自一人在家隔离，成为临时留守儿童。

　　公安机关立即将该情况告知惠山区人民检察院，惠山区人民检察院与相关部门线上联动协商，出台了上述意见。2月11日，惠山区人民检察院会同公安机关、团委、妇联等多部门上门探望小辉，并商定，在小辉接下来的隔离期里，由派出所安排人员将一日三餐送上门，保障小辉的日常饮食。

　　惠山区人民检察院在梳理、统计疫情期重点防控人员时，对未成年人信息数据进行了重点登记，逐一摸排统计全区疫情期间困境和留守儿童人数。

　　来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn