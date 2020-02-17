“我要快点好起来，回去战斗”

“吴所长，你今天感觉怎么样？”

“好多了。咳得没之前那么厉害。所里同志们都还好吧？一定要做好防护，注意消毒。”

在武汉市公安局东湖新技术开发区分局九峰派出所门前，教导员黄荣与所长吴培勇视频通话。看到病床上的吴培勇说话比之前更有力气，黄荣稍稍松了一口气。

2月8日，连续工作20多天的吴培勇被送进医院。当时，频繁出入医院等地处置警情的他反复发烧并伴有咳嗽，核酸检测结果呈阳性。多方联系后，他入院治疗，目前病情稳定。

在被正式隔离前，吴培勇一直坚守在岗位上，处置了一起又一起存在风险的警情。2月1日下午，患者施某被确诊感染新冠肺炎，施某当时所在的武汉同济医院光谷院区不是定点医院，需要转院治疗。但施某得知结果后，竟直接躺在诊室里，不走了。

医院里人员众多，施某的滞留必会增加其他病人感染的风险。“不能再等了，我们先把这名病人带离诊室。”抵达现场后，吴培勇和一部分警力负责开导施某，其他警力帮助恢复就诊秩序。最终施某同意配合治疗。

2月3日上午，社区民警刘克诚接到社区电话得知，居民宋某被诊断为高度疑似患者，但不听指挥在社区里乱窜。刘克诚将警情上报至派出所，吴培勇立即与九峰街道办事处联系。

吴培勇带队搜寻发现，宋某已返回家中。他又来到宋某家门口，询问其病情及治疗情况，严肃督促其做好自身防护，遵守隔离要求。民警们还现场帮助宋某协调购买所需药物，宋某决定安心隔离。

当天深夜，同济医院光谷院区发热门诊再次传来警情，有情绪激动的病人影响医院秩序。吴培勇赶往处置，离开时已天亮。

“一名党员就是一张名片，在这种事关人民群众身体健康和生命安全的重要关头、危急时刻，我们党员干部必须站出来、冲上去。”吴培勇说。

在抗击疫情的战役打响之前，吴培勇就忙得没法回家，吃、住都待在所里，部署春运安保、“两节”安保、打防电信网络诈骗……妻子蔡国平每天都会打电话过来，提醒他注意身体。

“他每天都在跑街道、跑社区、跑医院，每天不去医院警务室就不踏实。”黄荣说，1月21日以来，吴培勇指挥或参与转送确诊、疑似病例69起，在同济医院光谷院区一线高危疫情部位处置警情25起。

1月23日，吴培勇感冒了，因为没有发热，他还是坚持在一线工作，并做好防护措施，不让同事进他办公室。“面对疫情，谁没恐惧。所长不冲锋在前，大家怎能主动战‘疫’？这是我的责任。”吴培勇说。

1月28日，看吴培勇实在难受，同事强行带他去医院做了CT，结果显示正常。“普通感冒，我扛得住！大家抓紧工作去吧。”吴培勇又回归了岗位。

“应该就是那段时间工作太辛苦加上感冒，他的免疫力下降了，让病毒趁机入侵。”黄荣回忆，“不久，他又发起烧来，直到2月6日，吃了一礼拜退烧药仍未好转，又做CT检查与核酸测试，确诊感染新冠肺炎。”吴培勇确诊后，全所消毒，和他有接触的同事马上隔离。

听闻丈夫感染了新冠肺炎，蔡国平很担心。但她明白，这个时候丈夫最需要的是战胜病毒的信心。她发了很多带有美好回忆的照片给吴培勇，打电话鼓励他振作起来。电话接通，却发现他在病房里又在忙工作，蔡国平又气又心疼，吴培勇连忙安慰她说：“所里大大小小事情我最熟悉，我只是过问一下，让他们更有头绪，我也要快点好起来，回去战斗。”

吴培勇是一名转业军人。儿子吴铭轩目前就读于湖北警官学院，一直以父亲为榜样，他的愿望，是当一个像父亲一样的警察。

吴铭轩发短信为病床上的父亲打气：“爸爸，我为你骄傲，你配合医生把病治好，我在家保护妈妈。待你痊愈归来，我要和你切磋一下格斗技术。加油，我和妈妈等你回家！”

本报武汉2月16日电

杨槐柳 李雨生 中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇 来源：中国青年报