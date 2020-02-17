北京建38个密切接触者集中观察点

昨天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市卫健委通报，为做好疫情防控工作，北京市16个区已经建立了38个确诊病例密切接触者集中隔离医学观察点，可以同时容纳2014名密切接触者进行集中隔离。在本市累计确定的1849例密切接触者中，转化为确诊病例的有131例，转化率为7.1%。

密切接触者如何管理？北京市卫健委新闻发言人高小俊表示，为了做好北京市疫情防控，全市16个区建立了38个确诊病例密切接触者集中隔离医学观察点，可以同时容纳2014名密切接触者进行集中隔离。高小俊透露，2月15日零时至24时，北京增加6名密切接触者，全市累计确定密切接触者为1849例，其中988例已经解除医学观察，回归了正常生活。在1849例密切接触者中，转化为确诊病例的有131例，转化率为7.1%。

为做好集中隔离点的管理工作，北京市疾控中心统一发布了《集中隔离医学观察点的设置标准及管理技术指引（第一版）》，指导各区开展相关工作。同时根据国家最新印发的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第四版）》、《新型冠状病毒感染的肺炎病例密切接触者管理方案（第四版）》相关要求，对全市集中隔离医学观察点相关人员开展再培训、再提高，切实做到集中观察点每位工作人员准确掌握日常管理制度、工作流程、隔离观察要点、个人防护要求、消毒隔离技术等重点内容，有序开展集中隔离观察管理服务工作。目前，各集中隔离医学观察点工作平稳有序，密切接触者积极支持配合。

此外，高小俊还在会上通报了本市二级以上医院实行非急诊全面预约的情况。为阻断疫情传播，推进有序诊疗，北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组医疗保障组2月15日印发通知，要求全市三级医院原则上要在2月20日前、二级医院在2月25日前推行非急诊全面预约挂号。各医院取消现场挂号前，要对公众充分告知，并做好解释引导。对于预约挂号确有困难的老年患者等加强协助，解决困难。

对于其他尚未实行预约途径的医院，可接入北京市预约挂号统一平台实现网络和电话预约挂号。各医院预约方式汇总后向社会陆续公布。各医院须按照实名就诊的原则，尤其做好急诊、发热门诊患者身份信息、住址、手机号等信息的登记保管工作。

高小俊表示，欢迎广大市民积极参加分级诊疗，特别是老年人和慢性病患者可到就近的社区卫生服务机构首诊，情况复杂的可通过医联体进行预约转诊到二三级医院。

发布

新增5例确诊病例

又有8名患者出院

根据市卫健委通报，2月15日北京市又有8例新冠肺炎患者出院，其中有5名男性，3名女性；年龄最小的9岁，最大的80岁。

2月15日零时至24时，本市新增5例新冠肺炎确诊病例。其中1例有外省接触史，2例为确诊病例的密切接触者，2例否认确诊病例接触史，正在进一步核实。确诊病例均已送至定点医疗机构进行救治。现有疑似病例122例。新增密切接触者6例，累计确定密切接触者1849例，其中988例已解除医学观察。

截至2月15日24时，北京市累计确诊病例380例。出院105例，死亡4例，危重型24例。东城区12例、西城区46例、朝阳区58例、海淀区60例、丰台区39例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区15例、通州区18例、顺义区10例、昌平区25例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，外地来京人员26例。平谷区尚未有病例。

380例确诊病例中，男性病例183例，占48.2%，女性病例197例，占51.8%；年龄范围为6个月至94岁，其中5岁以下14例，占3.7%，6岁至17岁12例，占3.2%，18岁至59岁252例，占66.3%，60岁及以上102例，占26.8%。

举措

通州：确保环球主题公园年底基本建成

在昨天的发布会上，通州区委副书记初军威介绍，目前，广渠路东延、副中心三大建筑、环球主题公园等21个重点项目已实现复工。环球主题公园将在今年年底建设完毕，明天5月份正式开园。

初军威介绍，通州区在加强疫情科学防控的基础上，有序推进复产复工。目前，广渠路东延、副中心三大建筑、环球主题公园等21个重点项目已实现复工，22个项目已经通过复工审核，即将陆续复工。通州区组建施工工地、商务楼宇、产业园区工作专班，制定分级分类防控方案，压实“四方责任”，确保防控措施落实到位。鼓励分期分批开复工，鼓励采取线上办公、弹性办公、错峰上下班等形式复工。

目前，通州全区规模以上企业开复工117家。通州区精准对接企业需求，建立重点企业联络员制度，制定出台《通州区促进中小微企业持续健康发展若干措施的工作方案》，设立总规模2亿元的专项资金，通过推进企业降本减负、加强财政金融支持、保障企业用工等举措。

就备受关注的环球主题公园建设复工情况，初军威回应，环球主题公园16个总包项目，9个已经开工，剩下7个也马上进入开工阶段。在确保疫情防控措施到位的情况下，尤其是工人返京人员健康管理到位的情况下开工，确保今年年底能基本建设完毕，进入调试阶段，明年5月正式开园。

东城：784个小区全部实现封闭式管理

在昨天的发布会上， 东城区委常委、组织部部长王清旺介绍，东城区是首都功能核心区，区域面积41.84平方公里，常住人口79.4万人，177个社区。目前，东城区已推动全部784个小区实现封闭式管理。东城区整合社区工作者、网格员、社区民警等工作力量，广泛开展“敲门行动”，进行“地毯式”排查，截至目前，东城区已经对全区31万户居民进行了多轮排查。

同时，东城区结合小区实际，坚持分类施策，推动全部784个小区实现封闭式管理。对于有物业管理的小区，依托社区物业党建联建机制，强化物业企业的责任，配合社区共同做好小区疫情防控和管理。对于无物业管理的封闭式小区，通过选派机关干部、增派保安人员、动员在职党员参与值守等方式，实现封闭式管理。

对于无物业、无安保、开放式小区以及平房区，东城区因地制宜，对有明显出入口的小区通过建造围墙、安装栏杆、设置路障等方式实施物理封闭，压减小区出入口；对小区楼栋分散以及沿街、独立的住宅楼，通过适当扩大封闭范围，在人流必经路口、楼栋门、电梯口等设置值守点，实施24小时有人值守封闭管理。同时，按照条块划分、分片包户的原则，发挥群防群治体系作用，将小区、胡同院落划分为不同片区，依托居民自管会、楼门院长、小巷管家、在职党员等成立机动小分队，上门开展摸排宣传，实施动态管理，切实做到全覆盖、无盲点。

在应对返京人流方面，王清旺表示，一定要落地查人，根据“敲门行动”进行地毯式排查，返京人员、重点地区人员应当立即到社区报到，进行登记，做到应登尽登，确保无死角、无漏洞。其次是做好居家观察的服务工作，对于居家观察的人员，要做好上门服务、购买生活必需品等工作，做好心理疏导，对于集中观察的，要准备跟单位做好密切的联系，准备好集中观察的场所，经过科学测算，保证床位足够，同时做好转运准备以及吃住的后勤保障工作。

随着复产复工，东城区还将加强办公场所的防控，建议开展措施、弹性上班，做好体温检测。“部分重点项目也开工了，要明确施工现场和生活区实施封闭管理，建立健康监测台账，每次不少于两次量体温，加强群租房出租房管理，特别是医院周边和易发小区的排查力度和频次。”王清旺说。（记者 武文娟 蒋若静）

提醒

上班期间不建议串岗 可通过电话视频交流

随着本市各行各业陆续复工复产，通勤途中如何防控的问题也备受市民关注。在昨天下午的发布会上，市疾控中心副主任庞星火表示，市民若身体不适一定不要带病上班，上班记得戴口罩。上班期间尽量不要串岗，可以通过电话、视频进行交流。

在乘坐电梯时，要戴好口罩，尽量避免乘坐厢式电梯，位于低楼层不建议乘坐电梯。上下班途中尽量选择步行、骑行、自驾车等。乘坐公共交通工具要全程戴口罩，尽量避免触摸公共设施。庞星火还提醒市民，出门时身上要带上免洗消毒剂、消毒纸巾等。

乘坐网约车时，上车前要开窗开门通风，提醒司机戴口罩，自己也要戴好口罩。到达单位门口要接受体温测试。进入办公区域后，要对办公环境提前做好通风，对办公桌进行清洁擦拭，随后要用流动水或肥皂水洗手。上班期间尽量不要串岗，建议通过电话、视频进行交流。下班后，不建议在单位逗留，不约饭、不聚会，尽量减少人员聚集接触。

庞星火提醒，如有疫情防控方面的问题，请拨打12345或登录北京新冠肺炎线上医生咨询平台进行咨询。此外，部分患者从自感有症状到医疗机构就诊的时间间隔较长，不仅影响治疗效果，也容易传染给家人、朋友和同事。

如有发热、咳嗽、乏力等症状，请做好个人防护，及时到发热门诊就医或联系所在社区卫生服务机构获得指导。疫情防控期间，请大家采用网络或电话预约就诊，不要带病坚持上班，也不要在家中拖延。

本组文/本报记者 蒋若静 武文娟

2月15日新发病例

活动过的小区或场所

丰台区

新村街道富丰园小区

房山区

长阳镇祥云街1号院

通州区

梨园镇北杨洼小区梨园家属院

昌平区

天通苑南街道天通东苑二区