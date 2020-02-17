北京建立重点企业用工调度保障机制

昨日，北京青年报记者从市人力资源社会保障局了解到，为进一步强化疫情期间对重点企业的用工保障，确保重点防护物资及生活必需物品的生产供应，决定建立市、区重点企业用工调度保障机制。

据介绍，各区人力资源社会保障部门将主动协调发展改革、经济和信息化、国有资产、商务等部门，针对北京市行政区域内生产应对疫情使用的医用物资企业（含医用防护服、隔离服、防护口罩生产企业）、所需重要原辅材料生产企业、重要设备制造和相关配套企业、重要生活必需品的骨干生产企业、重要医用物资收储企业、防疫信息通讯设备和服务系统提供企业以及上述物资的重点运输销售企业等，组织开展摸排，掌握企业当前生产经营状况、职工规模和用工状况，了解缺工情况和招工需求。

同时，为有招工需求的重点企业建立精准对接服务台账，各区人力资源公共服务中心指定人社服务专员，直接与重点企业建立点对点联系，随时了解掌握重点企业用工需求和反馈意见，为实施精准服务奠定基础。各区人力资源公共服务中心组织街道（乡镇）公共就业服务机构和社会人力资源服务机构等向本市失业人员、农村劳动力、高校毕业生及就业困难人员等推送重点企业招聘岗位信息，加强求职和招聘信息的供求匹配，按照防疫要求组织线上面试、招聘活动。重点企业所在区人力资源公共服务中心可与周边地区人力资源公共服务中心及就业服务机构建立合作机制，共同保障重点企业用工。

此外，畅通重点企业复工复业信息，引导农民工错峰有序返岗。对本市劳动者难以满足的重点企业用工需求，利用本市公共就业服务平台向部分疫情较轻的劳务输出省精准推送，联合开展线上招聘、远程视频面试等活动，扩大招聘范围。协调进京农民工较为集中的劳务输出地，安排开通专车专列，组织有序安全返岗。

对于重点企业急需但相应技能劳动力供给不足的岗位，积极协调培训机构，掌握劳动力参培信息，提前开展供求信息对接，储备人力资源；针对重点企业缺口岗位需求，组织开展定向培训、技能提升培训和岗前培训等，满足重点企业用工需求。（记者 解丽）

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中介为重点企业提供用工服务 最高可获9万元补助

昨日，市人力资源和社会保障局印发通知，明确本市经营性人力资源服务机构为重点企业推荐成功上岗人数达到一定规模的，都可以在疫情结束后申请享受一次性就业创业服务补助，最高可达9万元。

目前，全市各级公共就业服务机构正在积极开展用工需求摸查，并将重点企业的用工需求信息及时发布在“就业超市”急聘公告专栏中（http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/jycy/jycs/index.html）；有用工需求的重点企业，也可以直接向市、区人力资源公共服务机构提出申请，在“就业超市”急聘公告专栏中发布用工需求信息。

本次补助的对象是依法取得市、区人力资源社会保障部门颁发的职业中介活动行政许可的经营性人力资源服务机构，疫情防控期间，如果这些机构为在“就业超市”急聘公告专栏中发布用工需求信息的重点企业提供职业介绍服务，并且推荐成功上岗人数达到一定规模的，可在疫情结束后申请享受一次性就业创业服务补助。

北京青年报记者了解到，此次补助政策在五方面进行了突破。一是突出了参与的广泛性，只要是为重点企业成功推荐人员上岗的，均可申请。 二是突破了固定用工形式，根据疫情防控期间重点企业的实际用工需求，除合同制用工形式以外，采用临时性、季节性、弹性工作等灵活形式用工的，人力资源服务机构也可申请补助。

三是体现了规模效应，成功推荐上岗人数累计达到50人可申请补助，推荐成功上岗人数规模越大，补助金额越高。人数为50人（含）以上的，补助2.4万元；100人（含）以上的，补助4.5万元；200人（含）以上的，补助9万元。机构为多家重点企业提供职业介绍服务，申请享受一次性就业创业服务补助时，推荐成功上岗人数可以累加计算。

四是简化了申报流程，补助申请及审批工作全程网上办理。疫情防控工作结束后，经营性人力资源服务机构可登录市人力资源社会保障局网站“就业超市”平台申请。五是精简了申请材料，通过政府部门间共享机制获取相关材料信息，最大限度减少经营性人力资源服务机构的申请材料，保障经营性人力资源服务机构全力投入用工服务，力保疫情防控期间重点企业的用工需求。文/本报记者 解丽