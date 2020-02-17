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北京医疗队病区又有两名患者康复

2020年02月17日08:27 来源：北京青年报

2月16日下午，北京医疗队再次传来好消息，8楼病区两名确诊病人在康复之后，顺利办理了出院手续。截至2020年2月16日9时，北京医疗队三个病区共治愈8名患者。

两名康复的女性病人一位37岁、一位65岁，据北京医疗队宣武医院领队李艳介绍，两人入院时的情况都较为严重，双肺有大面积的磨玻璃渗出影，血氧饱和度都低于93。经过治疗后，两人不仅两次核酸检测为阴性，CT影像也恢复得很好。

对于患者从入院到康复的过程，李艳形容这个过程是从“揪心”到“高兴”，“开始时的化验单特别不理想，到后来第一次核酸检测是阴性，再去做CT,也特别好。这是对我们工作的肯定。”

在李艳看来，两人出院不只是一个单纯的数字，背后还代表着整个的家庭，“希望她们出去能好好生活，家里人都很需要她们。”

李艳透露，就在为两人办理出院手续之前，她和其他医护人员还在病房里对一位病人进行抢救，“现在病房里还有一些危重病人，包括还有已经插管的病人。也希望他们像今天的两位一样，能够早点好起来。”

患者口述

配合医生治疗 心态一定要好

我是此次办理出院手续的病人之一，2月7日住进协和医院西院的时候，我已经连续十几天高烧到三十八九度了，在家里，我甚至用上了制氧机。

最先感染的是我的弟弟，我当时陪他去了另一家定点医院。那时候我的防护其实挺到位的，口罩、眼镜、手套都戴上了。但遇到一个突发情况，这家定点医院需要把一些房间腾出来当病房，很多工作人员都过年没回来，只有些年轻的护士在干这种体力活。

我自己就是个口腔科大夫，那时觉得自己也该出把力，我帮他们搬桌子、安置床位，忙活了几个小时，大家都干得特别起劲。但当时的环境太乱了，我可能就是在那时“中招”的。

说实话，刚住进医院的时候，我挺紧张焦虑的，但当天用药以后，我的体温慢慢下来了，心情也就跟着平复了。

我必须得说，这里的医护人员特别棒。住在我隔壁床的是位老奶奶，两个晚上她的身体都有突发情况，喘不过气来。我怕她出事，赶紧按了呼叫铃，医生和护士都是第一时间冲进来抢救的。

如果说我对康复有什么心得，除了配合医生的治疗，就是心态一定要好，不要害怕，不要总想着自己是个患者。我发烧了十多天都挺过来了，我隔壁床60多岁的老人，本身就有高血压、糖尿病，身体也在好转。

在我情况好些以后，我每天都坚持下床活动一下，今天能走十步，明天就能走二十步。我还把医生教给我的一套恢复肺部的肺力操录成了视频，发给我弟弟，他在另一家医院治疗，现在也能下床走动了。

生病这段时间，我加入了很多患友群，我会把最近在病房录制的一些康复视频整理出来，分享给他们。也想跟那些正在家里隔离的人说，大家一定要保证待在家里，不然会给医务人员压力，后方稳定，他们干得才更有劲儿。

等彻底康复后，我想继续回到医生的岗位上，有了这次经历，我越来越觉得这个职业很光荣。

文并摄/本报特派武汉记者 刘汨

(责编：李轶群、许晓华)


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