新冠疫情遭遇“流感季” 混合感染现象需警惕

近日，《中华预防医学杂志》在线发表广州市公共卫生专家的论文《在抗击新型冠状病毒肺炎疫情同时警惕季节性流感的叠加效应》，引发广泛关注。

我国流感流行高峰季节呈现南北差异，北方地区出现在秋冬季节，而南方地区通常出现在冬春季。因而，本次新冠肺炎疫情较重的南方地区还即将“遭遇”季节性流感。有的人担心流感会被误诊为新冠肺炎，还有人对两种病毒会不会叠加感染产生疑惑，科技日报记者就此连线采访相关一线专家。

在临床症状上两者易混淆

上述论文认为，新冠肺炎疫情的流行走向极有可能和今年的流感流行季重叠，这引发人们对于流感被误诊为新冠病毒的忧虑。北京市救治新型冠状病毒感染肺炎患者的定点医院之一、北京佑安医院感染综合科主任梁连春近期接受采访时也称，今年疫情流行正好与流感重合，且初期表现非常类似。

“初筛时可能会有部分流感病人成为新冠肺炎疑似病例。”解放军总医院第一医学中心呼吸科主任解立新教授对科技日报记者说。“流感也是一种病毒性感染，多为甲型或者乙型流感病毒感染。临床上会出现发热、畏寒、全身肌肉酸痛，血常规会提示白细胞正常或者偏低、淋巴细胞数下降，重症流感胸部CT可出现磨玻璃阴影。”北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师王晶表示，流感和新冠肺炎在临床症状上比较容易混淆。

不过，“流感年年有，但今年不是流感高发期，绝大部分流感病人是轻症，因而误诊为新冠病毒的概率不会很高。” 解立新解释，从流感的历史轨迹来看，每8—12年会出现一个峰值，重症流感病人增多，称为“大年”。最近一次流感流行出现在2017年年底到2018年年初。今年距离上一次流感高发期仅两年多。从去年11月底到现在，解放军总医院接诊的流感患者明显少于两年前，国内其他地方也是如此，其中轻症流感病人居多数，故可称为“小年”。“轻症流感往往是上呼吸道的症状比较明显，包括嗓子疼、有打喷嚏、有流鼻涕等，很少有肺炎表现；而本次新冠肺炎主要是下呼吸道症状，突出表现为干咳、呼吸困难，相当部分病人都会出现肺部病变。”

可能存在混合感染现象

前述论文专家认为，SARS期间和2009年甲型H1N1流行期间都存在混合感染季节性流感情况，因而推测本次新型冠状病毒与季节性流感也可能存在混合感染现象。

对此，解立新表示两种及以上病毒叠加感染在临床中较为常见。近日，中日友好医院确诊一例“三连阴”新冠肺炎患者的消息引起社会高度关注，该患者三次咽拭子检测均为阴性，最终通过肺泡灌洗留取标本，核酸检测阳性才确诊为新冠肺炎。而这位患者在住院前甲流检测是阳性。“这是一个典型的开始被诊断为流感但实际叠加新冠肺炎感染的患者。”王晶用“对我们震动很大”来形容，一方面觉得新冠病毒的隐匿性很强，三次核酸检测皆为阴性；另一方面如果两种病毒合并流行，新冠肺炎的诊断和防治将面临更大的困难和困扰。“以往如果患者确诊为流感，一般无需继续严格筛查流行病学史，也不会单间隔离。但是疫情当下，如果这类患者叠加新冠肺炎，不尽早确诊并隔离就会隐性感染很多人。”

丹娜（天津）生物科技有限公司首席科学家周泽奇也表示，“除了新冠病毒感染与侵袭性真菌合并感染的病例外，还有与其他流感病毒、普通病毒、细菌等合并感染的可能。”

如果出现了以上合并感染的情况，周泽奇表示，检验科医师通常还会对病人做除新冠肺炎核酸检测以外的其他检测或联合检测，为临床提供参考依据。“比如用分子诊断直接检测病原体，或者用生物标记物检测方法来帮助临床治疗。”

有专家建议，在对呼吸道病例排查过程中，即使检测到季节性流感病毒阳性，如果影像学不能排除新冠肺炎，也需要进一步检测新冠病毒核酸。

王晶也表示，通过胸部CT和核酸检测能够相对有效鉴别两种病毒引起的肺炎，进行下一步对症治疗。因此符合最新新冠肺炎指南中疑似病例要求的患者务必第一时间做新冠病毒核酸检测，第五版指南认为一般间隔24小时连续两次均为阴性可排除新冠肺炎，而当前的流感核酸检测可从病原学角度相对准确地诊断流感病毒。