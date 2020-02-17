湖北：城乡实行24小时最严格封闭式管理

武汉市江岸区永清街道沈阳社区党委书记雷莉华（右）和同事在辖区查看小区封闭工作

2月16日，湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部发布通告，强化城乡社区（村）封闭管理。通告称，当前，湖北省疫情防控已进入最吃劲的关键期，疫情形势仍然严峻，为有效切断传染源，阻断传播途径，遏制疫情扩散蔓延势头，进一步强化疫情防控，城乡所有村组、社区、小区、居民点实行24小时最严格的封闭式管理。

城乡实行24小时最严格封闭管理

通告要求，城乡所有村组、社区、小区、居民点实行24小时最严格的封闭式管理。严管外来车辆，非必需不进出；严管外来人员，非必要不入内；严管住户外出，药品和必需生活物品等可采取集中采购配送等方式进行；严管经营门店，规范体温检测，控制人流量；严管不法行为，对不遵守重大突发公共卫生事件I级响应有关规定的，依法采取强制措施。

通告还要求强化居民健康全面排查，做到“不漏一户、不落一人、不断一天”，确保全覆盖、无盲区。

同时，强化重点人群管理和服务。所有疑似、确诊（含临床诊断）新冠肺炎病例的密切接触者和不能明确排除新冠肺炎的发热病人，必须送集中隔离点单人单间留观，不得居家隔离留观。

乡镇（街道）要组建工作专班，做好被隔离人员的医疗救治、生活服务、卫生管理、心理疏导、人文关怀等各项工作。要加强警力配备，维护诊疗秩序，防止发生次生事件。凡因隔离点建设不到位、床位筹集不到位，导致“四类人员”不能及时收治和隔离的，对因隔离点医护人员、生活物资、安全保护等保障措施不到位，引发次生事件的，一律严肃处理。

城市小区外来人员车辆不准进入

2月16日，指挥部还单独下发关于加强城市社区、小区封闭管理工作的通知，要求所有小区、楼栋、门栋在保证消防安全的前提下原则上只保留一个出入口。严格控制小区人员、车辆进出，外来车辆一律不能进入小区、楼栋，外来人员（包括快递员、外卖员等）一律不准进入小区、楼栋、门栋，小区、楼栋、门栋内住户无特殊情况一律不准外出，每户每3天派出1名人员外出购买生活必需品。

除生活和防控救治必须营业的药店、酒店、商店外，其他商铺一律暂时关门，小区、楼栋、门栋封闭管理人员和社区防控人员一律佩戴袖标，对违反重大突发公共卫生事件I级应急响应管理规定的，司法机关一律依法采取措施。

农村以自然村组为单元实施硬隔离

当天，指挥部还下发加强农村村组封闭管理工作的通知。通知要求，建立实施村组（村湾）封闭管理的指挥体系，以村民小组或自然湾为最小作战单元。

以自然村组（村湾）为单元实施硬隔离，原则上每个村组（村湾）保留一个出入口，安排人员加强值守。非本村组（村湾）人员和车辆一律不准进入，每户每3天可派出一人购买必需生活用品和急需的农业生产资料，指定路线、限定时间返回。

文/本报记者 匡小颖 供图/新华社