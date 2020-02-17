热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

服务务工人员返程首趟定制专列开行

2020年02月17日08:16 来源：新华社

新华社电 记者从中国铁路成都局集团公司获悉，16日13时57分，载有近300名贵州籍旅客的G4138次列车从贵阳北站开出，预计16日22时7分到达杭州东站。这是铁路部门为服务企业外地员工返程而开行的首趟定制专列。

为满足企业复工的用工需求，降低返程运输的疫情传播风险，杭州申请对疫情相对平稳、就业人员较为集中的贵州、四川等部分省市的旅客，开行外地复工人员专列。在铁路部门的统筹协调下，上海、成都铁路部门沟通配合，制定了复工人员专列开行方案，完善旅客进站、候车、乘车、出站等环节的疫情防控和客运服务措施，确保复工人员安全、有序、温馨出行。

在贵阳北站，铁路部门开辟绿色通道，指定专人引导进站，安排30余人、12台设备加强体温检测，并设置候车专区分散就座。在列车运行途中，乘务工作人员组织复工旅客分散就座，减少在车厢内走动次数。

所有复工人员到达杭州东站后，将按照杭州当地的疫情防控措施，接受体温测量和身份核验，杜绝输入性疫情的发生。出站后，这些员工将直接被所在的企业接回。

上海局集团公司相关人员介绍，后续还将根据企业需求，配合地方政府开好其他复工人员专列。第二列杭州复工人员定制专列将于2月17日从成都开出。

(责编：李轶群、许心怡)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn