服务务工人员返程首趟定制专列开行

新华社电 记者从中国铁路成都局集团公司获悉，16日13时57分，载有近300名贵州籍旅客的G4138次列车从贵阳北站开出，预计16日22时7分到达杭州东站。这是铁路部门为服务企业外地员工返程而开行的首趟定制专列。

为满足企业复工的用工需求，降低返程运输的疫情传播风险，杭州申请对疫情相对平稳、就业人员较为集中的贵州、四川等部分省市的旅客，开行外地复工人员专列。在铁路部门的统筹协调下，上海、成都铁路部门沟通配合，制定了复工人员专列开行方案，完善旅客进站、候车、乘车、出站等环节的疫情防控和客运服务措施，确保复工人员安全、有序、温馨出行。

在贵阳北站，铁路部门开辟绿色通道，指定专人引导进站，安排30余人、12台设备加强体温检测，并设置候车专区分散就座。在列车运行途中，乘务工作人员组织复工旅客分散就座，减少在车厢内走动次数。

所有复工人员到达杭州东站后，将按照杭州当地的疫情防控措施，接受体温测量和身份核验，杜绝输入性疫情的发生。出站后，这些员工将直接被所在的企业接回。

上海局集团公司相关人员介绍，后续还将根据企业需求，配合地方政府开好其他复工人员专列。第二列杭州复工人员定制专列将于2月17日从成都开出。