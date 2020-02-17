加快养殖业复工复产 确保市场供应稳定

农业农村部、国家发改委、交通运输部日前发布《关于解决当前实际困难加快养殖业复工复产的紧急通知》。针对当前养殖业面临的饲料供不上、物资运不进、产品销不出、用工回不来等问题，《通知》要求加快饲料企业和畜禽屠宰加工企业复工复产，确保物资和产品运输畅通，千方百计推进当前养殖业解困。

养殖业与广大居民生活密切相关，与社会稳定密切相关，与经济社会发展预期也密切相关。如果养殖业出现问题，不仅市场供求关系会发生很大变化，加剧价格矛盾，对广大居民的生活产生严重影响，而且会对社会稳定与经济发展预期带来许多不确定性因素。所以，必须高度重视养殖业的复工复产工作，让养殖业尽快步入正常发展轨道。

为遏制疫情蔓延势头，不少地方采取了严厉的管控措施，客观上导致一些养殖企业难以复工复产。一些养殖产品由于道路管制、交通管制等方面的原因，运输不出去，调运不进来，且没有人员来承担这些方面的调运任务，形成产地积压、销地紧缺的问题。有效化解这一矛盾，尽快让养殖业复工复产，让产地养殖的产品能够及时运往销地，避免矛盾积累与激化，是迫在眉睫的当务之急。

要想解决这一问题，首先要确立“全国一盘棋”的思想。疫情防控需要“全国一盘棋”，养殖业复工复产、产销衔接同样需要“全国一盘棋”。如果各地仍然以疫情防控需要为借口，禁止与养殖业相关的车辆行驶、企业复工复产、人员流动等，那么养殖业要想复工复产，难度将相当大。如果再继续拖延下去，错过了养殖业复工复产的良好机会，在接下来的一段时间，就很难避免市场供需矛盾的加剧，就有可能出现价格较大幅度上涨，居民心理预期受到较大冲击的问题。所以，各地在如何支持养殖业复工复产问题上，必须拆掉“篱笆墙”，给养殖业复工复产、产品调运创造良好条件，给参加复工复产的人员流动提供方便。

其二，要对养殖企业、大户和农民给予政策扶持。为了纾困中小企业，帮助其复工复产、渡过难关，政府已经出台了一系列政策。如何给养殖业创造条件，给予政策的支持和帮助，对于养殖业复工复产、养殖业发展、满足市场供应也相当重要。毕竟，养殖业不同于一般产业，不仅效益不高，回报率不强，原本养殖的积极性就不足，如果再没有政策支持和帮助，面对疫情，很多养殖企业和大户，可能不会主动去做，从而增强了做好养殖业工作的难度。而且养殖业的产出往往会有一个延迟期、拖延期，当期养殖，需要在几个月之后才有产出。在这样的情况下，只有早做准备，才能防患于未然。否则，必然会出现时间上的不衔接和断档。所以，需要通过政策扶持，激励养殖企业和养殖大户、普通养殖户多多养殖、积极养殖。

第三，各类管控措施要实事求是、因地制宜，不能简单粗暴地搞“一刀切”。面对疫情蔓延危险，一些地方对禽类交易等采取“一刀切”方式，关闭所有禽类宰杀场所。从当前疫情防控的角度看，这些措施没有问题，但客观上造成一些地方食品供应的紧张局面，给居民生活带来较大的影响，也需要引起足够的重视。管理者应尽可能把问题考虑得更全面，力求做到疫情防控和保障居民生活两不误。譬如，对于禽类宰杀，是否可以考虑像生猪屠宰那样实行集中宰杀、统一管理。

总之，养殖业的复工复产直接关系到居民生活稳定，需要加大力度、加快步伐，确保养殖业不出现严重断档。