避免防疫消毒过度需建立规范化标准

北京市疾控中心副主任庞星火2月15日在市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上介绍，有的地方对外环境进行大范围消毒，这是个误区。空气、地面、绿植等，紫外线下存在病毒的可能性极低，在没有明确受到呕吐物、分泌物、排泄物污染的区域是不需要消毒的，更不需要设置消毒通道，对街面进行大量消毒，残留的消毒剂也会污染环境。

“消灭杀”是卫生防疫的重要手段和内容，可有效控制病毒传播途径。现有的研究表明，新冠病毒主要是通过飞沫传播，同时单位空间里的病毒量越高，被感染的概率也就越大。在局部空间及时消杀，能最大程度降低感染的风险。尤其是在公共场所，比如机关事业单位、医疗机构等，实行例行的消杀就异常重要。因而，无论是民间、业界还是官方，对于防疫消毒都十分重视。

但有些信息却容易带来恐慌式误导，比如“打个喷嚏，气溶胶就可以飞出几百米!” “在家里开窗，带着病毒的气溶胶也会飘进来。”自媒体争先恐后的科普，不但给普通人带来了情绪上的焦虑，也带偏了一些单位或个人，使他们在消杀手段上走向了极端，一些地方均不同程度地采取了“全城消杀”的措施。消杀的面积越大，使用的消毒液越多。比如，2月9日，郑州市对180余条道路进行了喷雾消毒作业，出动人员1200人次，出动各类车辆240余辆，使用消毒液约3300公斤……时下，消毒液等防控物资还相当紧缺，一些地方采取普遍消杀的做法，会进一步加剧供不应求的矛盾。

更重要的是，“全城消杀”这样的做法可能会进一步增加群众的恐慌情绪，比如一些小区搭建云雾缭绕的“消毒棚”，既违反了人和物需分开消毒的原则，又有成为病毒集散地的风险，这些做法都缺乏科学依据。

从专业上讲，基于消杀的效果进行评估，大面积的消杀的做法也值得商榷。空气、地面、绿植等，紫外线下存在病毒的可能性极低，若非受到病毒污染而必须消杀，对这些外部环境实行大面积消杀并无必要，既会对人力物力财力造成浪费，又会因为消毒液的残留而影响环境。常见消毒剂的主要成分是次氯酸钠，通常来说这种不饱和的酸在空气中很难挥发，会对人体带来伤害，渗透到地下会污染水源，产生更为长期的影响。所以，面对过度消杀的现象，很有必要从专业和科学的角度及时纠偏。

2月13日，中华预防医学会消毒分会等三协会发表倡议书，提示过度消毒的问题，既表明过度消毒比较普遍，需要立即进行纠偏，同时又表明建立规范化的消毒指南和标准十分必要。消杀场所、消杀方式、消杀频次、药物配方等，不妨由专业机构制定一个技术标准和操作规范，以形成指导和指引效果，如此才能避免各行其是形成的乱象。除此之外，对于其他专业性较强的防控措施，在出台方案时也应同步制定相应的操作指南，以此提高“科学防控”的含金量。漫画/陈彬