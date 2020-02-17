四川：防疫“划区作战” 不搞“一刀切”

为根据疫情变化实现科学防治、精准施策，日前四川省政府网站发布2月13日出台的《四川应对新型冠状病毒肺炎疫情分区分类防控工作指南》（以下简称《指南》），未来四川省将根据疫情发展趋势演变情况，实施分区分类防控策略，即以市（州）为单位分为无现症病例区、散发病例区、社区暴发区、局部流行区四类地区，各区采取不同防疫指导原则和保障措施，不搞“一刀切”和“层层加码”。

根据《指南》，四川将按照疫情发生的实际情况和可能的发展态势，以市（州）为单元，分为无现症病例区、散发病例区、社区暴发区、局部流行区四类。其中属于散发病例区、社区暴发区的市（州），再以县（市、区）为单元，分为四类地区（分类方式同上），具体分区由各市（州）界定和动态更新。

《指南》首先明确了分区标准：无现症病例区，指本行政区域内无新冠肺炎病例，或最后1例新冠肺炎病例治愈出院且14天后无新发病例；散发病例区，指新冠肺炎仅有个别或散发病例；社区暴发区，指新冠肺炎病例明显增多，发生聚集性和暴发疫情，或出现持续传播，且1周内发病率在3/10万至15 /10万之间；局部流行区，指新冠肺炎疫情在短期内迅速传播蔓延，波及该行政区内五分之四以上的县(市、区)，1周内发病率大于15/10万。《指南》提出，未来全省将坚持分区分类防控、属地防控，不搞“一刀切”，不搞层层加码，提高疫情防控的针对性、精准性、科学性和有效性。

记者看到，《指南》中提出了100条针对不同分区的防控具体措施，涉及组织动员、医疗救治、交通卫生检疫、疫点封锁、应急物资保障等。同时，针对不同分区，上述措施实行“累计叠加”，即在施行前述防控区全部措施的基础上，再增加施行新防控区的具体措施。

如在最严峻的“局部流行区”，将在继续实施无现症病例区、散发病例区、社区暴发区全部防控措施的基础上，再增加13条措施。如所有进出路口无特殊原因不准车辆人员出入；全面停止区域内公交、地铁、轮渡、中短途客运等公共交通运营；关闭火车站、 机场、汽车客运站、港口码头等所有运输场站进出通道，除防疫人员、防疫及民生保障物资外，一律不得运输等。

而相比之下，按照新的分区制度，在未来的“无现症病例区”，可在积极落实防控措施、保障员工健康、确保安全生产前提下，组织企业自行复工复产；通过合理安排营业时间，严格实施场所消毒和人员体温检测等，实现酒店、购物中心、农贸市场、餐饮、理发等正常营业等。同时，按有关要求有序组织中小学、幼儿园及校外培训机构开学开训，开学前做好隔离医学观察场地、人员、物资等防控准备工作；学校、托幼机构对全体师生进行健康晨检、午检、因病缺勤学生的追踪随访和登记报告，对外地返校师生进行排查，对来自省内外疫情较重地区师生实行14天居家隔离观察等。