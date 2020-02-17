武汉首个中医特色方舱医院已收治275位患者

“好多病人焦虑、紧张、悲观，我们一边用统方、中药饮片颗粒给他们治疗，一边教他们太极拳、八段锦，给他们信心，鼓励他们一定会战胜病魔。”2月16日晚23时50分，接受科技日报记者采访时，武汉市江夏区大花山方舱医院（以下简称大花山方舱医院）副院长、国家中医医疗队（江苏）队长史锁芳表示，自2月14日开舱以来，这家以中医为特色的方舱医院已经收治275位确诊的新冠肺炎轻症患者。

统方为主，搭配中药饮片颗粒、太极拳

大花山方舱医院位于江夏区大花山户外运动中心，目前有5个病区、400张床位，近期还将扩至800张床位。苏豫湘陕津五省市三甲医院的中医、呼吸重症医学、影像、检验、护理等专业的209名专家，在此开展临床治疗。

国家卫生健康委专家组成员、中国工程院院士张伯礼表示，经前一段时间的治疗发现，中药治疗新冠肺炎的痊愈时间短，重症转化率低。综合效果不错。近二十几天前，专家们还对发热留观疑似的人使用了中药。所以，专家们在此前经验的基础上，形成了几个处方，用于大花山方舱医院的治疗。

“我们收治的病人，会采取中西医结合、中医为主的方法治疗。”史锁芳介绍，他们会按照统方，给每位患者统一服用中药。

但病人个人体质不同，医生会根据不同人群的反应，辨证论治。史锁芳说，“假如病人服用统方后，发烧没完全退、胃不舒服，或者有些病人年龄大、病情比较复杂，又或者出现咳、喘、闷的现象，我们会一对一的辨证论治，医院还配备了300种中药饮片颗粒，会配合统方酌情使用。”

自2月14日开始收治病人后，史锁芳发现，有些病人晚上会失眠，他便为他们开具疏肝理气、宁心安神的中药颗粒辅助治疗。

对病人的医治还将配以八段锦、太极拳、针灸、按摩等综合治疗。“八段锦、太极拳可以疏通全身经络，让气血流通、增强自体免疫力，加速康复。”作为呼吸科主任中医师，史锁芳还设计了两套健身操，一套是呼吸吐纳操，即晚上睡前15分钟静心、均匀地深呼气、深吸气，另一套是太极六气功法，早晨起床后按顺时针方向按摩头部、肚脐外围各6分钟。入驻方舱医院前，他还集中给队员们演示、培训，这两天，他也将这两套功法教给新冠肺炎病人练习。

武汉部分社区隔离点和方舱医院已用上中药

中西医结合、协同攻关、优势互补，在防控新冠肺炎疫情和医疗救治中取得较好成效。14日，国家中医药管理局医疗救治专家组组长、中国工程院院士黄璐琦在湖北新冠肺炎疫情防控工作例行新闻发布会上说，目前，湖北地区确诊病例中医药参与率达75%以上，其他地区超过90%，中医药在湖北还可以发挥更大作用。

张伯礼表示，新冠肺炎的中、轻度病人，经过中药治疗容易痊愈；重度、危重病人，中药治疗可以助其稳定血氧饱和度，利于改善呼吸困难；而对于恢复期病人，服用中药，可以避免一些后遗症。

在武汉，中医药治疗已广泛进入目前的疫情防治。九州通集团旗下九信中药集团有限公司湖北煎药中心，主要负责向武汉市江汉区、江岸区、硚口区、青山区、汉阳区等区的社区隔离点和方舱医院提供灌装好的中药汤剂。

该集团相关负责人告诉科技日报记者，“目前向各社区隔离点、方舱医院提供的，主要有两个治疗方，治疗方都是国家卫健委和国家中医药管理局推荐的，其中包括‘清肺排毒汤’。同时，我们还向社会大众提供预防用的汤剂。”

“清肺排毒汤”来源于中医经典方剂组合，包括麻杏石甘汤、麻黄射干汤、小柴胡汤、五苓散等。

该负责人表示，2月4日以来，他们平均每天发出2万袋治疗方的中药汤剂和几十万袋预防方，至今已为十余万人提供中药服务。