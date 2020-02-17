防控效果显现 “打赢”还需努力

当前全国各地疫情防控效果已经显现，应当抓住有利时机，深入平稳推动复工复产。应当科学制订方案，分清轻重缓急，做好生产车间、经营场所的消毒通风，做好进出员工的体温检测、健康登记等工作。切实做好保障，有序复工复产，努力保持经济平稳运行和社会和谐稳定，才能为打赢疫情防控阻击战提供坚实支撑。

国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制2月16日召开新闻发布会。国家卫健委新闻发言人在会上介绍，截至2月15日24时，武汉、湖北、全国重症病例占确诊病例的比例均明显下降，其中武汉重症占确诊病例的比例由1月28日的最高点32.4%波动下降至2月15日的21.6%；湖北其他地市重症占确诊病例的比例由1月27日的最高点18.4%下降至11.1%。以上变化说明，全国各地的疫情防控效果已经显现。（相关报道见03版）

疫情发生以来，我国采取从源头上控制新冠肺炎疫情的措施，尽管为此付出了很大代价，但为世界争取了时间，减缓了病毒向世界其他地方传播的速度。为打赢这场疫情防控阻击战，抢建医院施工现场建设者日夜不休，数万名医务工作者奋不顾身坚守最前线，全球公共卫生史上前所未有的范围最广的病毒隔离行动全面展开。目前，湖北新增确诊病例已开始下降，现有疑似病例数量持续减少，全国除湖北以外地区新增确诊病例实现“十二连降”。一些积极信号的出现，表明疫情防控正在逐步取得成效。

这是一场史上罕见的“硬仗”，虽然前线传来了积极消息，但距离彻底打赢这场“硬仗”还有相当距离。国家卫健委2月16日公布的数据显示，湖北现有确诊病例达4.9万，其中重症病例超过万人。每一个病例都是一个鲜活的生命，每一个重症病例都面临生命危险。随着全国对口医疗支援力量的加强，湖北武汉疫情防控发生了积极变化，但形势仍然严峻。

当前要采取一切可能措施，以“一人一方案”的精细化诊疗模式，及时研判病情调整方案，全力以赴尽最大努力降低病亡率。有关地区要拼尽全力、千方百计增强收治能力，坚决做到应收尽收、刻不容缓，让所有轻症病例得到及时救治，减少转为重症的可能，为不断提高治愈率打下基础。

这场“硬仗”仍处于最吃劲的关键阶段。虽然近期湖北外新增确诊病例数不断下降，但疫情防控仍容不得丝毫懈怠。与其他灾害不同，疫情并非线性发展，而是处于动态变化中，随时可能出现反复。“行百里者半九十”，随着各地企业复工复产，防控工作也面临更大压力，此时任何一个环节失守，都可能导致前功尽弃。

近一段时间出现的病例中，有患者经过多次咽拭子检测才得以确诊，有无症状感染者可以自愈却将病毒传染给其他人，还有人在解除医学观察隔离后出现症状并被确诊为新冠肺炎患者。各种复杂情况不断出现，给防控工作带来不确定性，也从客观上要求我们采用更为严格的方式予以应对，这样才能为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

这场“硬仗”是阻击战，也是总体战。我们要毫不放松做好疫情防控重点工作，也要努力实现今年经济社会发展目标任务。当前全国各地疫情防控效果已经显现，但不能因此掉以轻心，而应当抓住有利时机，深入平稳推动复工复产。应当科学制订方案，分清轻重缓急，做好生产车间、经营场所的消毒通风，做好进出员工的体温检测、健康登记等工作。切实做好保障，有序复工复产，努力保持经济平稳运行和社会和谐稳定，才能为打赢疫情防控阻击战提供坚实支撑。

新冠肺炎疫情发生以来，我们全国动员、全面部署、快速反应，采取了最全面、最严格的举措，一定能够打赢防控阻击战，取得抗击疫情的最终胜利。我们还要总结经验、记取教训，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系，不断推进国家治理体系和治理能力现代化。