博鳌乐城先行区医疗队紧急驰援荆州

由博鳌超级医院、博鳌恒大国际医院、慈铭博鳌国际医院、麦迪赛尔国际医疗中心、启研干细胞抗衰老医院、新生泉细胞治疗医院、中国干细胞集团附属医院、博鳌国际医院等8家医院抽调人员组成的博鳌乐城先行区支援湖北抗击新冠肺炎紧急医疗队，2月13日上午，出发前往湖北荆州。

据介绍，新型冠状病毒肺炎疫情牵动着博鳌乐城先行区，尤其是广大医务人员的心。2月13日，按照国家应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控工作机制医疗救治组（国家卫生健康委医政医管局）工作要求和省委省政府工作部署，当天晚上10时左右接到省卫生健康委关于组派医疗队的通知后，博鳌乐城先行区就有8家医院、数十名医务人员主动请缨，要求参加湖北疫情防控和医疗救治工作。

博鳌乐城先行区支援湖北抗击新冠肺炎紧急医疗队的领队是博鳌超级医院感染科副主任医师梁志军，副领队是博鳌恒大国际医院ICU副主任医师詹雪亮、启研干细胞抗衰老医院护士长吴敏、慈铭博鳌国际医院护师王彦等，共18名队员，医生5名，护士12名，地援1名，年龄跨越“00”“90”“80”“70”“60”后。

为了不增加荆州当地负担，队员们带好医生必备防护用品和生活用品。“每个人都带了自己的生活用品，医院、管理局也为我们准备了生活用品、防护用品，不给当地添麻烦。”梁志军说。

据了解，相关医疗机构为每名医护人员配备了3套防护服、20个N95口罩以及若干外科口罩。博鳌乐城先行区管理局为每名医护人员配备了4支注射用胸腺肽。

梁志军很早就主动请缨，要求带队前往湖北支援。“相比其他科室医生，我这方面经验丰富。”梁志军说，自己有过抗击“非典”的经验，此次前往湖北，应该当仁不让。

过年期间，梁志军就将自己的想法与家人沟通过，第一时间得到了家人的支持。“我的父亲、爱人、哥哥、嫂子等，都是医生。那边现在正是紧缺人手的时候，而且都是医务工作者，家人更能理解我的决定。”梁志军说。

作为医疗队领队，梁志军深感责任重大。“我不仅要奋战在抗击疫情一线，还要照顾好自己、照顾好队员，保障队员不发生交叉感染，平安出去、平安归来。”梁志军说，抵达荆州后，要科学防控治疗。

据介绍，在此次战“役”中，前线后方都有非公立医疗机构的身影。虽然与公立医院相比，非公立医疗机构在传染病、重症学科方面力量薄弱，在业务上与抗疫资质有所差异，但在接到《关于支援武汉抗击肺炎疫情的倡议书》后，慈铭博鳌国际医院多名医护人员纷纷请战，疫情就是命令，疫情就是召唤，一声令下，慈铭韩博士人义不容辞。慈铭博鳌国际医院的护师王彦，有幸第一批出征，她平时沉默少言却内心坚定，业务素质和心理素质极佳，接到通知后主动写了请战书，直至出发前，家人才知晓。家人赶赴出征仪式上送行，并看着她为了穿防护服而剪去满头的秀发。

慈铭博鳌国际医院董事长韩小红博士，为保障员工的安全与健康，为每一位慈铭员工及家属提供价值百万的专项保障，让抗“疫”一线的医护人员一心移“疫”，共克时艰。