联防联控战疫情 流动党旗别样红

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，在乐陵市委的坚强领导下，乐陵市驻京流动党员党委全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的方针。带领乐陵市各级驻京流动党员党组织和广大流动党员充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，团结一心，众志成城，迎难而上，坚决打赢疫情防控阻击战，真正做到了“党旗插在最高处、堡垒建在最前沿、党员冲在第一线”。

一、提高思想认识，坚定打赢战“疫”信心

1月26日，乐陵市驻京流动党委在市委组织部、市委统战部的安排部署下，发布《共抗疫情！致天下乐陵人的倡议书》，倡议大家提高政治站位，以身作则、带头示范，关键时刻敢担当、有作为；加强组织引领，及时了解和掌握疫情动态，统筹整合各方力量和资源；践行初心使命，多做正能量、暖人心的事，保护好自己和身边人。

在驻京流动党委的号召下，乐陵市17个在京流出地党支部、6个区域党支部、2个行业党支部积极行动起来，迅速启动宣传引导机制，充分发挥了我市“流出地+区域+行业”驻京流动党员党组织网格“三重覆盖”组织体系的优势，密切配合、信息互通、互为补充、有机衔接，迅速在在京党员、群众中形成了信息准确公开、舆论导向正面、抗疫信心坚定的联防联控态势。按照北京市、山东省、德州市的各项防控要求，充分认识当前疫情防控形势的严峻性、艰巨性、紧迫性，不听谣、不信谣、不传谣，不转发非官方公开发布信息。坚信在党中央的坚强领导下，只要坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，就一定能打赢这场疫情防控阻击战！

勇于担当作为，凝聚强大战“疫”合力

自疫情发生以来，在驻京流动党员党委的带领下，流动党员、群众、志愿者始终心系家乡，关注疫情发展。在千里之外为乐陵抗击疫情筹集物资、捐款捐物，与枣乡70万父老乡亲勠力同心、风雨同舟、共抗疫情！北京乐陵酒店行业党支部接到《倡议书》后不到48小时，为家乡捐资18.5万元，其他党支部也纷纷积极响应，为家乡抗击疫情捐款、捐物。

乐陵市驻京流动党员党委成立以驻京人才联络站为主的物资采购协助组，充分发挥人脉资源广、信息畅通的有力条件，并与乐陵市新型冠状病毒肺炎防控指挥部和市人民医院对接，帮助采购急需的疫情防控物资。得知市人民医院急需医用外科口罩，在一“罩”难求的情况下，朱集镇驻京流动党员党支部书记、乐陵市驻京人才联络站站长张长兵会同乐陵籍在京人士李崇国当即通过多种渠道从进口1万只医用口罩，并无偿捐献给家乡。人才联络站成员，在中国中医科学院工作的王彩霞，帮助乐陵市人民医院解决了5000副医用手套。在京返乡博士唐强，得知乐陵人民医院在疫情防控中急需救护车，立刻捐赠86万元购置两部新救护车。“防控疫情人人有责，虽然我们常年在外，但作为一名党员，有责任有义务为家乡贡献自己的力量。”张长兵如是说。在接下来的日子里，张长兵的手机成了热线，热络着联系家乡与物资供应商，千方百计筹集疫情防控物品，协调车辆、快递，随筹集随发货，有效解决了防疫物资短缺的燃眉之急。

据不完全统计，在京流动党员党组织、党员、群众、商会、企业已为全市疫情防控捐款、捐物价值210余万元，有力缓解了家乡疫情防控的资金、物资压力。

积极联防联控，筑牢两地战“疫”防线

在驻京流动党员党委和各级支部、党员的号召和引导下，在京党员、群众严格落实北京市重大突发公共卫生事件一级响应，积极主动融入街道社区的防控体系，全力支持全国重点区域的防控工作；春节返乡党员充分发挥党员先锋模范作用，坚决服从、严格落实关于疫情防控的部署安排，带头开展志愿服务，主动参与重点人群排查、防控物资发放、交通要道值守等工作，积极主动参与到家乡防疫防控的各项工作中；确保疫情在居住地、场所等不输入、不蔓延、不扩散，筑牢抵御疫情的严密防线。

在北京，在京党员和党组织积极发挥基层党组织战斗堡垒作用，为北京市疫情防控工作贡献力量。北京乐陵酒店行业党支部在得知北京亦庄开发区外地打工返京者多，疫情观察用房需求量大的情况后，马上联系北京乐陵酒店业商会，亦庄主动与开发区管委会联系，提供3000平方米80间客房给开发区作隔离观察房用。云红街道驻京流动党员党支部书记曹志军，组织他服务的安保公司乐陵籍职工13人，主动放弃春节与家人团聚的假期，大年初二毅然返京，投入到写字楼、商场、医院、社区等防控一线。北京6个区域党支部的流动党员深入到各个社区职守，在出入口设置检查点，为出入群众体温测量，讲解上级政策措施，帮助群众解决疫情时期遇到的生活困难。对节后返回人员，做好信息登记工作，实时追踪了解情况，做好群众心理疏导工作，减轻他们的心理压力，从而形成了疫情防控的社会合力。

在家乡，春节返乡的流动党员，在经过观察隔离确保自身安全前提下，主动投身防控斗争第一线。返乡任职的花园镇大韩村党支部书记韩向勇，把北京企业交给父亲代管，回村在一线亲自指挥全村疫情防控，他说：“做好俺村疫情防控，就会减轻全市和北京的疫情防控压力。”鉴于村子大，普通喷雾器消毒慢、效率低的实情，韩向勇自掏腰包8.1万元，为村购置了喷雾消毒车，不仅提高了消毒效率，还义务为周边村居消毒。经销建材的杨安镇小李村李长胜，不仅带头捐款，还和妻子李敏一同组织村内返乡的108个青壮劳力帮助村干部义务执勤，对进村人员进行登记、测体温、消毒。因工作原因今年返乡较早的丁坞镇小孟村流动党员杨清兵主动找到党支部，要求参与到村里疫情防控工作中来。“我们平时在外工作，这次春节回家，正逢疫情防控关键时期，所以责无旁贷，不能缺席。”他带头值班巡逻，积极宣传疫情知识，讲解上级政策措施，做好群众心理疏导工作，只要党支部有需要，每次都是随叫随到。在家乡党委、政府和驻京流动党员党委的共同组织发动下，在返乡党员的带头引领下，在京返乡的近8万群众都积极投身于这场疫情防控战中。

发挥模范作用，做好群众战“疫”引导

舆论导向正确，是打赢疫情防控阻击战的关键。在乐陵市驻京流动党员党委的宣传发动下，广大返乡党员当好了宣传员和信息员，带头学习宣传疫情防控的科学知识，通过走村入户、发放宣传册、建立微信群、悬挂标语等方式，向群众宣传普及疫情防控知识，做好解疑释惑、稳定人心等工作，带动周围群众增强预防意识和防治能力；带头落实各项防控措施，减少不必要的外出活动，有效切断病毒传播途径；带头引导群众理性面对疫情，传递疫情防控的先进典型案例，辟谣未经官方认定的疫情信息；带头做好舆情信息收集工作，及时向党组织反映重要情况，积极提供有效防控疫情的建议，引导群众做好疫情时期移风易俗工作。让党员群众从思想上认识到疫情的严重性、紧迫性，从自身做到不走亲、不串门、不聚会、不信谣、不传谣。在各方共同努力下，全市没有发生一例由于防控管治和村庄封闭而导致的不理解和冲突，红事全部延期举办或停办，白事一律从简。

云红街道任苏村村民苏广超，只用一辆轿车将新娘商学丽从夏津接过来，甚至女方父母都没有过来，更没有亲朋好友现场祝贺，只有一张普通的红地毯，简单到只有叩拜父母一个环节，却赢得了全村人和亲朋好友的好评和祝福。在疫情面前，他们把幸福时刻“让位”给了安全健康。2月1日，郭家街道邹家村村支书高贵强母亲去世，不搭棚，不吊唁，在村红白理事会的帮助下，仅用半天时间，就让母亲入土为安。“我是村支书，也是一名党员，更要带头做表率，简办丧事就是减少人员聚集，开展疫情防控工作。”高贵强从疫情防控大局出发，简化治丧流程，消息传来后，一时在郭家街道传为佳话。

疫病无情人有情，众志成城可决胜！在乐陵市驻京流动党员党委的有力组织发动下，一幅服务两地众志成城“抗疫图”呈现在京鲁大地上，广大流动党员信心坚定、担当作为，与家乡、与北京党员干部群众一道并肩作战、沉着应对、共克时艰，以实际行动践行了党员的誓言和职责，为打赢疫情防控这场硬战贡献了自己的力量，让党徽在流动中更加熠熠生辉。（张萧允、孟超）