首个以中医治疗为主的方舱医院启用 第一批50名患者入住

2月14日，武汉江夏方舱医院迎来首批患者。

本报记者 张武军摄

本报武汉2月14日电 （记者程远州、张武军）14日，武汉市江夏区大花山方舱医院正式投入使用。这座医院由武汉江夏区大花山户外运动中心改建而成，现有5个病区，约400张床位，将采用中西医结合、以中医为主的方式治疗病患。当晚，该医院迎来首批50名患者入住。

目前，中央指导组专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼率领的来自天津、江苏、河南、湖南、陕西五省市三甲医院的209人医疗团队已进驻该方舱医院，与江夏区中医院现有医生进行混编，对入住的患者展开救治。这些专家涵盖中医、呼吸重症医学、影像、检验、护理等专业，将确保患者得到最好的治疗。

“前一段时间的治疗经验表明，中药对于新冠肺炎轻症病人的治疗有疗效。”张伯礼介绍。

江夏方舱医院的中医团队将使用中医药，配合按摩、灸法等方法进行治疗，开展中医中药对新冠肺炎的临床治疗、临床研究。在对轻症病人进行治疗的同时，江夏方舱医院将甄别出重症病人并迅速送到定点医院进行救治。

记者在该方舱医院看到，病区已经配备了电热开水器、微波炉等；每个病床均配备了电热毯、电源插座和生活垃圾桶。

《 人民日报 》（ 2020年02月15日 02 版）