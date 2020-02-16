辽宁省已派出1730名医疗队员驰援湖北

1月26日以来，辽宁先后组建9批次医疗队、1支疾控队，包括呼吸、重症医学、传染、感染、急诊等专业医护人员共1730人，驰援湖北一线。其中，有1410名医疗队员奔赴武汉。截至2月15日，辽宁医疗队共计负责救治1028名患者，包括危重症病例54名、重症病例324名，已有193名患者出院。

在重症病房，全力以赴

2月12日深夜，在武汉大学人民医院重症医学科隔离病房内，一名新冠肺炎危重患者病情恶化，血氧饱和度直线下降，出现呼吸衰竭。“必须插管上机才能救命！”辽宁省驰援武汉重症医疗队队长、中国医科大学附属第一医院重症医学科副主任丁仁彧对身旁的战友说：“老尹，你跟我去！”“没问题！”

老尹是中国医科大学附属第一医院重症医学科护士长尹超。两人平时就是重症医学科的搭档。他们进入隔离病房后，待患者静脉给药起效，迅速准确地将导管送入患者气道，吸出分泌物，连接有创呼吸机。

经过一系列操作，几小时后，患者病情终于平稳。丁仁彧和尹超走出隔离病房，脱下防护服，浑身已经湿透。

丁仁彧一边用碘伏棉签擦了擦被口罩压破的鼻梁，一边说：“忙的时候根本就不知道累，也不知道鼻子出血了。先休息一下，还得继续上！”

在方舱医院，争分夺秒

“出舱了！”2月11日，首批28名轻症患者治愈出舱，这让辽宁医疗队急诊科医生才权很欣慰。这28名治愈的患者中，有4名患者曾在辽宁医疗队负责指导的C区接受治疗。

2月5日，具有800张床位的洪山体育馆方舱医院开始收治新冠肺炎确诊患者。

“所有人都在努力与时间赛跑。”才权说。为增加床位，才权和前方23名医护人员一起，在洪山体育馆地下一层迅速组建了可容纳280张床位的新的病区（B区），从床位搭建，到给每张床位贴上对应的号码，都是他们一手操作。

在雷神山医院，担当主力

2月9日，辽宁省第三批1000余人的医疗队，一天之内集结出发，奔赴武汉。

辽宁支援武汉医疗队领队焦龙友介绍，这批医疗队包括临床医师240名、护士760名，全省14个地级市的医护人员参战。这批医疗队员全部进驻武汉雷神山医院。

“雷神山医院共有32个病区，其中的17个病区共780张床位将陆续由辽宁医疗队接手。在雷神山医院，辽宁医疗队是重要力量。”焦龙友说。

2月12日，辽宁医疗队开始在雷神山医院接收患者。2月15日，辽宁医疗队接手17个病区，目前收治372名患者。

《 人民日报 》（ 2020年02月16日 04 版）