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武汉公交司机李旺富：能为抗疫作贡献，我很自豪

吴  君  鲁  娟

2020年02月16日09:05 来源：人民网－人民日报

　　“我们是公交驾驶员，他们是一线的医生。虽然岗位不同，但是在疫情面前，大家齐心协力，一定能打赢这场战役。”在武汉火神山医院，刚接送完一批医护人员的公交司机李旺富师傅又要开始发车，接送下一批医疗队伍。

　　李旺富今年38岁，是武汉24路公交车2201号车驾驶员。1月23日上午，为防止疫情蔓延，武汉市内公共交通停止运营，公交四公司立刻成立党员突击队。当时还在老家年休的李旺富得知消息后，第一时间报名返岗，成为公交党员突击队队员。从此，李旺富一直奋战在抗击疫情一线，接送医护人员。

　　2月2日上午，武汉火神山医院要正式交付使用。前一天晚上，李旺富得知公交公司要安排党员突击队队员去火神山医院接送医护人员上下班，就立刻报了名。

　　“能为抗疫作贡献，我很自豪。”为了确保医护人员的健康，每次从阳新路公交场站出车前，李旺富都要对车辆进行认真检查，还会对车厢地面和座位进行消毒。

　　在接送医护人员的过程中，不管时间多晚，只要李旺富还没收到医护人员下班的消息，就一直在车上等待，不去打扰他们工作。武汉冬天凌晨的气温很低，李旺富就在车下适当运动，暖一下身体。

　　当李旺富将医护人员送到目的地后，他们总会说：“司机师傅，辛苦啦！”对于前来支援武汉的医疗团队，李旺富满怀感激：“你们在武汉最需要的时候帮助我们，应该感谢你们才是，你们辛苦啦！”

　　从1月27日到2月13日，李旺富驾驶公交保障车99次，行驶2000多公里。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月16日 04 版）

(责编：杨迪、许晓华)


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