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武展方舱医院医生卢静静—— 一定要快点战胜疫情

本报记者  付  文

2020年02月16日09:05 来源：人民网－人民日报

　　“妈妈，你今天打败了几个病毒？”

　　“宝贝，妈妈今天又打败了10个病毒！”

　　“那加上昨天的7个，你已经打败17个病毒了！”

　　2月12日，卢静静刚回到隔离宾馆，就接到了儿子打来的视频电话，她用通俗的语言向儿子解释自己的抗疫工作，分享一天的新战果。

　　卢静静是武汉儿童医院皮肤科医生。2月2日，正在科室值班的她接到任务，去支援一家社区隔离点，负责看护疑似人员；5日，她又被调到江汉区武汉国际会展中心方舱医院。

　　“武展方舱医院已经接诊了1500多名新冠肺炎轻症患者。”卢静静告诉记者，她日常除了负责患者病情的观察和治疗，更重要的是帮助他们消除紧张情绪。“很多患者有心理包袱，我们就给他们讲轻型新冠肺炎的临床症状等特点，安抚病人，帮助他们配合治疗。”

　　目前在武展方舱医院，已有来自吉林、贵州、河南、广西、海南、天津和广东等地的医疗队加入。“前一晚是夜班，从晚上8点上到凌晨2点。”卢静静说，为了节约防护服等医疗物资，他们一进方舱就要待6个小时，中间不吃不喝，也不能上厕所。

　　作为新冠肺炎儿童患者定点救治医院，武汉儿童医院除了做好本院救治和日常医疗服务工作外，还要分担全市的疫情防控任务。目前该院已派出24名医护人员，一组进驻武展方舱医院，另外3支巡回医疗队负责对硚口区、青山区和东西湖区的隔离点进行医疗指导。

　　卢静静还是两个孩子的妈妈：大儿子6岁、小女儿1岁。疫情发生以来，她每天都跟儿子分享新冠肺炎的有关知识。这次出征之前，儿子抱着腿不让她走，卢静静就耐心解释：外面，有很多叔叔阿姨都在和病毒战斗；妈妈也要去，只有这样才能早点打败病毒。

　　现在，卢静静和孩子们视频时，小家伙总会问她打败了多少病毒，然后每天算加法，计算妈妈的战果。“一定要快点战胜疫情，让医护人员和患者都能早点回家。”卢静静说。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月16日 04 版）

(责编：杨迪、许晓华)


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