一场跨越千里的视频告白（一线抗疫群英谱）

2月13日，本来是河北秦皇岛市第一医院重症监护室护士穆福春与同在该医院的女友、手术部护士李宛蓉约好领取结婚证的日子。然而此时此刻，准新郎正在1400公里外的武汉支援抗击疫情，李宛蓉也在单位坚守岗位。于是，同事们为这对相恋7年的知心爱人张罗了一场特别的视频告白。

1月26日是大年初二，河北支援湖北医疗队组建，“90后”小伙穆福春主动请缨，作为第一批队员连夜驰援武汉，进驻武汉市第七医院。同事在他的防护服上写下“河北春哥，加油！”他发挥自身特长，精心照料患者。让他感动的是，“一些患重症的老人说话困难，他们就吃力地伸出大拇指，为我们加油！”

在武汉的每一天都是忙碌的，穆福春经常工作到凌晨。他和女友原计划2月13日领证，15日举行婚礼。转眼到了约定的好日子，为了给穆福春祝福加油，利用早上交班间隙，秦皇岛市第一医院为他们举办了一场简朴的告白仪式。

“在这青山绿水之间，我要牵着你的手，走过这座桥，桥上是绿叶红花，桥下是流水人家，桥的这头是青丝，桥的那头是白发。”穆福春为心爱的姑娘唱起这首歌，李宛蓉穿着护士服，同事为她献上鲜红的玫瑰。一对年轻人伸出手臂，在视频里比“心”相依，互相鼓劲。

李宛蓉感动得泪流满面：“我们的婚期推迟不算什么，今天白色的防护服就是最美的见证！”10分钟后，两人各自投入工作。“希望战‘疫’早日胜利，你平安归来！”李宛蓉说。

李宛蓉已递交支援武汉的请战书，随时准备奔赴武汉，与爱人并肩作战。

《 人民日报 》（ 2020年02月16日 04 版）