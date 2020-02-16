“愿为早日战胜疫情竭尽所能”——访国际奥委会副主席小萨马兰奇

“中国政府和中国人民在防控新冠肺炎疫情方面展现出效率、能力和责任感。”日前在接受本报记者独家专访时，国际奥委会副主席小萨马兰奇高度评价中国为抗击疫情做出的努力。

在小萨马兰奇看来，疫情的发生意味着逆境和困难，“突发公共卫生事件是全人类面临的挑战。病毒并不受限于国界，也不会对任何国家或人群区别对待”。

小萨马兰奇强调，习近平主席亲自指挥、亲自部署，对中国早日控制和战胜疫情具有关键意义。“无论是加速推进科学研究、采取严格有效的防控措施，还是高水平的医疗团队全力救治感染者、密切与国际社会的协调合作，中方的严谨、高效、努力有助于早日战胜疫情。”

小萨马兰奇的父亲萨马兰奇是“中国人民的好朋友”，萨马兰奇体育发展基金会是萨马兰奇家族与中国人民友谊的桥梁和纽带。“虽然我们不是专业的医护人员，但我们将在力所能及的范围内给予中国抗击疫情全力支持。”据了解，萨马兰奇体育发展基金会正在马德里等地采购口罩等中国急需的医疗物资，拟通过基金会公益体育合作框架提供给有需要的中国青少年等人群。

北京2022年冬奥会日前迎来开幕倒计时两周年。身为国际奥委会北京2022年冬奥会协调委员会主席的小萨马兰奇说，他并不担心疫情对中国的筹备工作造成影响。“本着负责的态度，原定的北京2022年冬奥会首场测试赛、国际雪联高山滑雪世界杯延庆站比赛取消。这是中国政府根据现阶段需集中力量全力打好疫情防控阻击战作出的决策。国际奥委会对此充分尊重和理解，并将积极支持中方。”

西班牙国王费利佩六世和首相桑切斯均对中国政府为有效应对疫情做出的“至关重要的努力和举措”给予高度评价，表示西班牙政府愿与中方合力遏制这场疫情。小萨马兰奇说：“我和广大西班牙民众一样，对中国目前的处境感同身受，对中国人民所做的巨大努力深表敬意，愿为早日战胜疫情竭尽所能。”

采访结束时，小萨马兰奇从办公室书柜里取出1992年巴塞罗那奥运会吉祥物科比玩偶，让这位见证了多次奥运盛事的“老朋友”和他一起祝福中国早日战胜疫情：“加油，中国！加油，武汉！”

（本报马德里2月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月16日 03 版）