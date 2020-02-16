各地逾2.5万名医疗队员支援湖北 武汉开放9家方舱医院

本报武汉2月15日电 （记者田豆豆）2月15日上午，国新办首次在湖北武汉举行发布会。国家卫健委副主任、湖北省委常委王贺胜等介绍了湖北疫情防控有关情况。

截至2月14日24时，各地共抽调了217支医疗队，25633名医疗队员驰援湖北（不含军队医疗队和队员）。其中在武汉市有181支医疗队，20374名医疗队员；在湖北其他城市有36支医疗队，5259名医疗队员。此次全国医疗力量的调度规模和速度远超2008年汶川特大地震医疗救援。全国19省份采取“一省包一市”的方式对口支援湖北省。通过不懈努力，湖北已有效压低流行高峰，削弱流行强度，为全国乃至国际疫情防控赢得了时间。

新冠肺炎疫情防控已到了最关键阶段，湖北省和武汉市仍然是主战场。方舱医院为湖北切实提高收治率、降低感染率，发挥了重要作用。目前武汉已开放9家方舱医院，收治了5606名患者，已有多批患者陆续出院。武汉市还会陆续增加新的方舱医院，确保所有患者应收尽收、应治尽治。

国家卫健委按照“集中患者，集中救治，集中专家，集中资源”的原则，派出钟南山、李兰娟等院士领衔的医疗救治专家组，不断更新完善诊疗方案。增设重症定点医院收治重症、危重症患者，专门形成重症和危重症治疗方案。由国家、省、市级专家组成专家团队，形成疑难病例讨论和会诊制度、定期巡诊制度、多学科联合诊疗制度，确保重症患者得到及时有效治疗。目前，武汉最早的重症定点医院金银潭医院和武汉肺科医院，患者治愈出院率已达30%—39%。

《 人民日报 》（ 2020年02月16日 02 版）