 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章

新华社北京2月15日电 2月16日出版的今年第4期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》。

文章强调，做好疫情防控工作，直接关系人民生命安全和身体健康，直接关系经济社会大局稳定，也事关我国对外开放。我们要按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，切实做好工作，同时间赛跑、与病魔较量，坚决遏制疫情蔓延势头，坚决打赢疫情防控阻击战。

文章指出，总的看，党中央对疫情形势的判断是准确的，各项工作部署是及时的，采取的举措也是有效的。现在，最关键的问题就是把工作抓实、抓细、抓落地。当前，疫情防控方面要重点抓好以下工作。第一，加强对疫情防控工作的统一领导。疫情防控要坚持全国一盘棋。各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，是总体战，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。第二，加强重点地区疫情防控。只有集中力量把重点地区的疫情控制住了，才能从根本上尽快扭转全国疫情蔓延局面。要重点抓好防治力量的区域统筹，坚决把救治资源和防护资源集中到抗击疫情第一线，优先满足一线医护人员和救治病人需要。要压实地方党委和政府责任，强化社区防控网格化管理，实施地毯式排查，采取更加严格、更有针对性、更加管用有效的措施，防止疫情蔓延。第三，提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率。这是当前防控工作的突出任务。第四，加大科研攻关力度。战胜疫病离不开科技支撑。要科学论证病毒来源，尽快查明传染源和传播途径，密切跟踪病毒变异情况，及时研究防控策略和措施。

文章指出，做好维护社会稳定工作，是有效应对重大疫情的重要保障。当前，尤其要做好以下工作。第一，全力维护正常经济社会秩序。第二，维护医疗救治秩序。第三，扎实做好社会面安全稳定工作。第四，切实维护正常交通秩序。

文章指出，要做好宣传教育和舆论引导工作，统筹网上网下、国内国际、大事小事，更好强信心、暖人心、聚民心，更好维护社会大局稳定。第一，强化显政，坚定战胜疫情信心。第二，把握主导，壮大网上正能量。第三，占据主动，有效影响国际舆论。

文章强调，要保持经济平稳运行。我们仍然要坚持今年经济社会发展目标任务，党中央决策部署的经济社会发展各项工作都要抓好，党中央确定的各项任务目标都要完成。疫情特别严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，不能有缓一缓、等一等的思想。要围绕做好“六稳”工作，做好应对各种复杂困难局面的准备。第一，积极推动企业复工复产。第二，推动重大项目开工建设。第三，着力稳定居民消费。第四，提高国家治理能力和水平。这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，我们一定要总结经验、吸取教训。要针对这次疫情应对中暴露出来的短板和不足，健全国家应急管理体系，提高处理急难险重任务能力。

《 人民日报 》（ 2020年02月16日 01 版）

(责编：杨迪、许晓华)