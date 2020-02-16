热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家卫生健康委：2月15日0—24时新增确诊病例2009例 累计治愈出院9419例

2020年02月16日09:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月16日电（董童）国家卫生健康委官网网发布的《截至2月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2009例，新增重症病例219例，新增死亡病例142例（湖北139例，四川2例，湖南1例），新增疑似病例1918例。当日新增治愈出院病例1323例，解除医学观察的密切接触者29788人。

情况显示，截至2月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57416例（其中重症病例11272例），累计治愈出院病例9419例，累计死亡病例1665例，累计报告确诊病例68500例（江西省核减1例），现有疑似病例8228例。累计追踪到密切接触者529418人，尚在医学观察的密切接触者158764人。

湖北新增确诊病例1843例（武汉1548例），新增治愈出院病例849例（武汉413例），新增死亡病例139例（武汉110例），现有确诊病例49030例（武汉35314例），其中重症病例10396例（武汉8530例）。累计治愈出院病例5623例（武汉2915例），累计死亡病例1596例（武汉1233例），累计确诊病例56249例（武汉39462例）。新增疑似病例1036例（武汉391例），现有疑似病例5243例（武汉2168例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例84例：香港特别行政区56例（出院1例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院3例），台湾地区18例(出院2例)。

(责编：董童、杨迪)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn