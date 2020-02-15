国药集团：急征“新冠肺炎”康复者血浆救治危重病人

2月15日，国药集团中国生物举办新冠肺炎防控媒体通气会，就公众关注的冠状病毒特免血浆制品问题进行说明。

“新冠肺炎”康复者的血浆能否用于治疗危重患者？康复者的血浆是否够用？康复者需要献血多少毫升？康复者对献血倡议做出何种反应？会上，国药集团董事长、党委书记刘敬桢，中国生物董事长杨晓明和中国生物党委书记朱京津进行了说明。本网通过几组数字，对以上问题进行梳理。

11人，20余天

中国生物董事长、科技部“863计划”疫苗项目首席科学家杨晓明介绍，新冠特免血浆制品，是由康复者捐献的含高效价新冠病毒特异性抗体的血浆，经过病毒灭活处理，并对抗新冠病毒中和抗体、多重病原微生物检测后制备而成，用于新冠肺炎危重患者的治疗。在缺乏疫苗和特效治疗药物的情况下，采用特免血浆制品治疗方法，有助于降低危重患者病死率。

杨晓明介绍，2月8日，新型冠状病毒专项科研攻关团队以《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》为指南，首期在武汉市江夏区第一人民医院开展新冠特免血浆治疗。接受治疗的3名危重患者临床显示，在接受治疗12至24小时后，实验室检测主要炎症指标明显下降，淋巴细胞比例上升，血氧饱和度、病毒载量等重点指标向好。

截至目前，江夏区第一人民医院和其他医院，运用新冠特免血浆治疗方法已经治疗危重病人11人，获得10例有效数据。10例数据均显示，危重患者的临床体征和症状明显好转。

采用康复患者的特免血浆治疗，虽被喻为“传统方法”，但面对新型冠状病毒，这是全新的难题，“传统方法”也要“攻坚”。疫情发生后，国药集团高度重视，1月20日立即启动疫情防控应急预案，成立了工作领导小组，中国生物组建了新型冠状病毒专项科研攻关团队，并与武汉市江夏区第一人民医院、武汉血液中心、中科院武汉病毒研究所、中国食品药品检定研究院紧密合作，在武汉地区实施血浆采集。

由中国生物承担的“COVID-19"感染恢复期患者特异血浆和特异免疫球蛋白制备”项目，获得国家科技部组织制定的国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项立项，同时得到了湖北省科技厅和卫健委等部门的大力支持。

2月13日，攻坚团队经过严格的血液生物安全性检测，病毒灭活，抗病毒活性检测等，成功制备出用于临床治疗的特免血浆。“新冠”特免血浆治疗从立项到制成，仅用了20余天。

7天，400毫升

7天，这是从采集康复者血浆到制成特免血浆、投入临床使用的时间。这期间要经过筛查，采血，严格血液生物安全性检测，病毒灭活和抗病毒活性检测等过程。

采集康复者血浆用于临床治疗，既要保证治疗安全性、有效性，也要保证血浆提供者安全和健康。因此，采血之前首先要对自愿献血的康复者进行严格筛选，康复者须符合“新冠肺炎”诊疗方案（试行第五版）的康复标准，并进行超过27项其他疾病的筛查，按照原料血浆采集标准进行采集。

特别是，为保证康复者的健康，此次对康复者的血液采集没有依照理论上的500毫升执行，而执行每名康复者约400毫升标准。

6000例，280通电话

“新冠肺炎”是一种自限性疾病，因此采集康复者血浆并不用于所有患者的治疗，而只用于危重患者。从前期科研和临床数据看，1名康复者的血浆平均治疗2至3名危重患者。

全国目前已有6000余名康复者，有约1000名危重症患者，因此，从数量上看，康复者数量数倍于危重者，康复者的血浆可以覆盖危重症患者临床使用。这也是国药集团中国生物向“新冠肺炎”康复者发出倡议的原因。

中国生物于2月14日向社会公布“新冠肺炎”康复者血浆可用于治疗的消息后，获得社会热切关注和响应。团队当天就接到280余通电话，20多人有明确捐献意愿并已登记，3人已完成采血。

2月15日，就在北京召开媒体沟通会的同时，中国生物武汉生物制品研究所总经理段凯正在武汉市一采血点内与一位献血者交谈。这位献血者是“新冠肺炎”康复者，在看到媒体发布的消息后，主动来献血。

目前，中国生物正在用已经制备完成的特免血浆治疗另外12例危重症患者。对于更多危重患者来说，目前的血浆储备远远不足。中国生物已经在武汉市医疗机构设立“新冠肺炎”康复者的固定献血点，并将设立多个流动采血点，在上海市等城市也将设立采血点。

在媒体沟通会上，国药集团、中国生物发出倡议，倡议符合条件的“新冠肺炎”康复者捐献血浆。这些条件包括，年龄在18-60周岁，确诊感染过新型冠状病毒，出院后身体状况较好，没有其他不适，并愿意捐献出自己的血浆帮助他人。

正如倡议书中所说：“我们急需更多血浆，来为患者减轻病毒的折磨，争取更大的生机！同病相怜，同胞相牵，献出一份新生的血浆，挽救更多鲜活的生命！一念行义举，终生感仁心。让我们携起手来，与时间赛跑，与病魔较量早日驱散阴霾，共享健康中国！”（袁婷）