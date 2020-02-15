国新办发布会前移到武汉 王贺胜新身份首亮相

图为国新办就湖北组织疫情防控和医疗救治工作情况举行发布会。

人民网北京2月15日电（记者 杨迪） 今日上午9时，在湖北武汉，国务院新闻办将发布会现场搬到了这里，在疫情防控一线介绍湖北防控疫情和医疗救治最新情况。

国家卫生健康委党组成员、副主任，湖北省委常委王贺胜等嘉宾，介绍了哪些重要信息，人民网记者为您一一梳理。

派出217支医疗队 规模和速度超汶川地震

王贺胜介绍，截至2月14日24时，各地共派出了217支医疗队，25633名医疗队员，还不包括军队派出的医疗队和队员。其中，在武汉市有181支医疗队，20374名医疗队员。在其它城市有36支医疗队，5259名医疗队员，这些都大大超过了2008年汶川特大地震医疗救援的调动规模和速度。

开放9个方舱医院 在院患者5606名

王贺胜表示，在提高收治率方面，区分不同情况，分类收治管理现有的全部确诊重症患者，含临床诊断患者，要集中到定点医院救治，确诊轻症患者要在方舱医院集中隔离治疗，疑似轻症患者可以在隔离点治疗观察。

“已将一批体育馆、会展中心、培训中心等改造成方舱医院和隔离收治场所，完善设备设施，加强服务管理，保障安全和良好秩序。目前，已经开放了9个方舱医院，有6960多张床位，在院患者达到了5606名”，他说，下一步根据需要，还要继续腾空医院部分病房，征用部分场馆，改造为定点医院和方舱医院，确保已排查确诊的患者和疑似患者都能够得到集中收治，确保没有收治的患者人数清零。

至2月13日实现除湖北以外新增确诊病例数“十连降”

国家卫健委疫情应对处置工作专家组组长梁万年介绍，从全国情况来看，目前除湖北以外，全国其他省份的新增确诊病例数从2月3日的800多例近900例，下降到2月13日300例以下，实现了“十连降”。

“其中，山西、内蒙、吉林、西藏、甘肃、青海等8个地区新增确诊病例数连续三天少于5例，这是一个好迹象。”梁万年说。

武汉两家医院的患者出院率达30%-39%

国家卫健委医政医管局副局长焦雅辉介绍，通过对重症病例和死亡病例进行分析和研判，现在武汉的重症病例大概占到了所有确诊病例和住院病例的18%左右。

她说，这些重症病例和死亡病例有共同特点，年龄比较大、合并有基础疾病，从发病到住院时间长，有很多患者入院时已经是重症和危重状态。目前已经采取了多种措施，集中优质资源，加强重症和危重症患者救治，来提高治愈率、降低病亡率。

焦雅辉介绍，通过这一段时间努力，效果逐渐显现出来，以武汉市最早的两家重症定点医院为例，金银潭医院和肺科医院，现在患者的出院率已经达到了30%至39%，给救治工作带来极大信心。

湖北地区一半以上的病例使用了中医药治疗

王贺胜介绍，从疫情发生后，救治患者坚持中西医结合，借助中医药发挥作用。主要是在疫情初期选派专家到武汉，组织制定治疗方案。目前已经派出了三支国家中医医疗队，组织全国中医药系统向湖北派出医疗队员，现在达到了2220人。

他说，中医医疗队坚持中西医结合，突出中医药特色，湖北地区一半以上的确诊病例都使用了中医药治疗。中医药还积极参与了社区防控，为有需求的群众发放中药。这些工作已经显现了一定成效。

湖北各市开展社区全面筛查，力争不漏一人

国家卫健委疾控局局长常继乐介绍，湖北充分发动群众开展群防群控，实施网格化管理，外防输出，内防扩散。以社区网格为基础单元，整合党员干部、网格员、社区民警、物业人员、志愿者等力量组成了工作组。

“同时，借助电话、微信等形式，做好排查登记和及时报告工作。对排查出的四类人员，实行分类集中收治和集中隔离，控制传染源，切断传播途径。”常继乐说。

方舱医院都是收治轻症患者 不会产生交叉感染

焦雅辉介绍，方舱医院目前收治的都是确诊的轻症患者，把确诊的轻症患者收治到方舱医院不会产生交叉感染的风险。另外，在方舱医院建设和使用过程中，专家会加强指导，在方舱医院工作的医务人员加强隔离防护，以及定期消毒。

她说，当前在武汉的医疗资源、床位资源还是相当紧张，方舱医院的启用，集中收治了大量轻症确诊患者，把医院有限的床位资源腾出来，收治重症和危重症患者。实行分类救治，提高收治率以及治疗效果。

重症患者床位扩大到5000张

焦雅辉介绍，关于重症患者救治采取的一些措施，还是坚持“四集中”的原则，就是集中患者、集中专家、集中资源、集中救治。在前期金银潭、肺科、中南这三家重症定点医院的基础上，又进一步扩大了重症定点医院的范围，把在汉的委属委管医院和省属大医院优质医疗资源拿出来，将其作为集中收治重症病例的定点医院，现在床位扩大到了5000张。