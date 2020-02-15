西南财经大学广大师生风雨同舟 坚决打赢疫情防控阻击战

在万众一心防控新冠肺炎疫情的关键时刻，西南财经大学的广大师生在这场疫情防控阻击战中风雨同舟，共同奋战。

疫情发生以来，西南财大党委两次召开党委常委（扩大）会议，专题研究部署防控工作。迅速成立由党委书记、校长任组长的疫情防控工作领导小组，办公室及综合组、防疫组、保障组、安保组、宣传组等五个工作组和督查组迅速进入战斗状态。

据了解，从1月22日起，学校全面落实四川省突发公共卫生事件Ⅰ级响应要求，多次召开研判会、部署会和现场办公会，提出了“三个准确把握”“两个工作原则”和“六个一定要”工作部署。

“我们必须把师生生命安全和身体健康放在第一位，必须坚持从严从实，把形势估计得更严峻一些，把工作做得再扎实一些，抓实每一项部署，把好每一道关口，坚决打赢疫情防控阻击战和平安校园保卫战。”西南财大党委书记赵德武的话语掷地有声。

同时，学校的各个二级党组织强化管理责任，把责任落实到每一个基层组织、每一个工作岗位，做到守土有责、守土担责、守土尽责。强化门禁管理、值班值守，学生不得提前返校，暂停“西财暖冬”社会实践活动、暂时关闭体育场馆、活动中心、营业性餐厅等公共场所……采取一系列举措，最大限度阻断疫情传播渠道。

为做好疫情防控工作，“西南财经大学疫情防控党员小分队”的每一位成员都以担当践行使命。

1月26日（农历大年初二），学校防疫组副组长、校医院副院长王德明在查看隔离病房筹备进度时不慎摔倒，造成腿脚韧带拉伤。大家劝他休息好了再工作，可他第二天就拄着拐杖准时出现在岗位上，落实防控预案、储备防控物资、培训医护人员……王德明说：“疫情是对我党性的考验，校医院是学校防疫工作的重要环节，务必做到‘守土有责、守土尽责’。”

像王德明这样迎难而上冲在防疫第一线的党员还有很多。在学校教职工的居住生活小区学府尚郡，一支由学校党员教师组织的志愿者小分队正有条不紊地开展小区防疫工作。小分队发起人涂晓青今年63岁，是经济数学学院的退休教师。疫情来袭后，她果断放弃回老家探亲的计划，主动请缨加入抗击疫情的一线工作，发起成立小分队。15名西财党员教师、11名群众接力充当志愿者，连续几天为进出小区的居民义务测量体温，为车辆消毒，上门登记排查信息、监督居家隔离人员……涂晓青说：“我是一名党员，这个时候就应该主动出来为国家为社会做点事情，以实际行动为身边群众做好服务。”

大年三十坚守岗位、工作文稿起草发布、时时刻刻的严密防控，构成了防控工作领导小组办公室在这个不平凡寒假中的主旋律。郭满、曾攀等人无怨无悔地担负起收集上报全校师生统计数据的工作。老家远在山东的孙晓东，顾不上陪伴亲人和首次随他回老家的女友，大年初一就投入到了文稿写作工作中。从老家提前返回的于昊晟，为了不耽误疫情防控，在回程中一边用电脑工作一边指导妈妈开车，原本2小时的车程足足开了4个钟头……

多支党员小分队奋战在疫情防控一线和师生最需要的地方，当好排查员、信息员、宣传员、服务员、战斗员，成为守护大家安全的一道坚强屏障。

此外，西南财大还号召全校科研人员勇挑重担，将把论文写在抗击疫情一线，把研究成果应用到战胜疫情中。

在金融学院，以赵静梅老师等人牵头建立了针对防控疫情的金融应急研究小组，张桥云等教师加紧攻关，及时发出关于疫情期间企业贷款自动延期和建立利息分担机制的三条建议。教育部社科重点研究基地、中国金融研究中心积极发挥智库作用，中心主任王擎及时向教育部报送疫情对于经济金融的影响推演及政策建议；保险学院教师第一党支部，团结带领教师发挥专业优势积极建言献策。张海川老师关于立即推进天府市民云全覆盖、建立线上线下结合的疫情防控人民战线的紧急建议已被成都市政府部分采纳实施；社会发展研究院直属党支部书记邓湘树积极参与成都市和全国相关协会相关讨论，引导社会工作者和志愿者科学广泛参与疫情防控。

大“疫”当前，“快”字当头，立足于“早”。学校35个职能部门、27个学院（中心）正按照党中央和教育部党组、四川省委省政府的统一部署，在学校党委的统一指挥下，同时间赛跑、与疫情传播争“赛道”，沉着冷静、全力以赴、精准施策、严密防控，构筑起疫情防控的铜墙铁壁。