王贺胜：“一省包一市” 倾力相助湖北疫情防控

人民网北京2月15日电 （李轶群）15日，国新办就湖北组织开展疫情防控和医疗救治工作情况举行发布会。国家卫生健康委党组成员、副主任、湖北省委常委王贺胜表示，现采取“一省包一市”的方式对口支援湖北，有关省份主动对接，倾力相助，在前方建立了指挥部，统筹疫情防控的各项支援工作。

王贺胜介绍，疫情发生，从全国29个省区市和新疆生产建设兵团、委属委管医院抽调了国家级专家和骨干力量，组织多个梯队支援队伍，做好支援湖北的准备，从1月24日开始分批赶赴湖北。在此，向支援湖北、武汉的各级党委政府、各医疗机构和医务人员以及坚守在湖北、武汉的广大医务人员致以崇高的敬意。

截至目前，从全国各地抽调217支医疗队，医务人员达到25000多名，医疗队到达湖北省武汉市之后，按照属地管理原则，接受属地卫生健康部门和受援医院的统一指挥、统一安排，参加新冠肺炎患者的救治管理工作。

医疗队到达之后，国家卫生健康委前方工作组组织专家进行了医疗救治、院感管控和个人防护的相关培训，指导各医疗队成立了临时党支部、党总支，加强思想政治工作和组织管理，让党旗在临床一线飘扬，提高医疗队的凝聚力、组织力、战斗力。

王贺胜表示，湖北省武汉市之外的其他市州，采取了“一省包一市”的方式对口支援，有关省份都主动对接，倾力相助，在前方建立了指挥部，统筹疫情防控的各项支援工作。医疗队通过与本地医务人员合理编组，共同救治管理病人，有效减轻了当地医务人员压力，使医务人员得到适当的休息和休整，有效保持战斗力。

同时，还组织北京协和医院、北京医院、中日友好医院和北大一些附属医院，委属委管医院和一些省级大医院的专家、业务骨干，由院长和书记领队，整建制接管新建改造的重症定点医院各病区，由院长、书记担任病区主任，全面负责病区的重症救治工作。

到湖北武汉的很多专家都是相关领域知名专家，他们为受援地方、受援医院提供了专业技术指导，这一做法充分彰显了我国的政治优势和制度优势，有这么多的医疗队，有全国人民的大力支持，我们一定能够打赢湖北保卫战、武汉保卫战。