社区医生连轴转 做疫情防控的基层守门人

新冠肺炎疫情发生，对房山区石楼镇社区卫生服务中心全科医生朱浩东来说，工作和生活都发生了改变。

作为与居民们离得最近，接触也最多的社区医生，他第一时间加入了防疫工作，下村调查、卡点检测、防疫指导……从春节前开始，与朱浩东一样，社区医生全部停休，奔走在防控疫情的第一线排查发热病人。在朱浩东看来，社区医生应筑好防疫的第一道防线，做好疫情防控的基层守门人。

全部停休 社区医生连轴转

2月5日，戴着口罩的朱浩东坐在诊室中，正为社区的慢性病患者诊疗。这一天，他需要值24小时班，这也是近十天来的第四个白班连夜班。

初听到“新型冠状病毒感染的肺炎”这个名字时，虽是医护人员，朱浩东也觉得很陌生。从1月22日开始，面对突发的疫情，他所在的社区医院全部停休进入连轴转的状态。

“您好，请您测下体温。”医院大门前设置了临时体温监测点，对每名进入医院者进行测温。同时进行预检分诊、询问流行病史。5名工作人员穿着军大衣站在院门外，一站就是一天。

测温的患者确定无异常后，才能进入医院。每天出诊时，朱浩东也做好了必要的防护，目前医院每天门诊量140人左右，算不上太多。但是，仍旧有很多与防疫相关的工作需要去做。防护服穿脱培训、做防控演练——推演一旦有疑似病例来到社区医院，应该如何处置。“根据实际变化，需要对医院的诊疗流程、隔离地点进行调整，一忙起来就没有点儿了。”

朱浩东值班时就遇到过突发状况，春节前，辖区内有一家三口从武汉回来，一直配合在家中进行隔离，还有2天就过14天的隔离期了。可就在除夕当天，家长给孩子洗了个澡。当晚孩子出现发烧症状，家长一下子变得十分焦虑，情绪也变得不稳定，家长要带着孩子离开家赶紧就医。

村子负责人将情况报告到了相关部门和医院，相关部门要求定点收治医院派120进行接诊。“家长情绪不稳定，非要出门，快要控制不住了。”村里的电话又打到了社区医院，希望能够派医务人员在120到达前对其进行安抚。当天值班的朱浩东马上穿上了隔离衣、戴好护目镜等装备随时待命。“最终通过救护车将孩子运送至定点医院，检查的结果发现，孩子只是洗澡时着凉了。”

防控前移 下村随访隔离者

面对疫情，朱浩东时常与同事下村随访，对名单中已经上报的隔离者进行排查核实，了解登记人的信息，一个村一个村地进行排查有无发热者，并记录居民体温变化，掌握最新的数据。在朱浩东看来，这样做的目的是为了把防控工作前移，也是把医务人员工作前移。

疫情防控至今，朱浩东感觉到了精神紧张与身体劳累，这也是他与同事的普遍感受。“有去过疫区、有过相关接触史，或者与高度疑似病例接触者都会被所在村进行了详细登记，并监督其进行隔离，我们需要更好地掌握隔离者的变化，进而做进一步处置。”

不过，下班后只要有时间，朱浩东还会在所住小区大门前做轮值岗，对进入小区的人进行筛查。

“最近有去过武汉吗？”“有没有咳嗽、发热症状呢？”朱浩东手拿测温枪，在测温的同时，随口问了几句。看似闲聊的过程，在他看来则十分重要——除了体温以外，可以对进入小区者有更全面的了解。测额头的温度时常不准确，绝大多数的居民都很配合，拉下衣领或者捋起袖口，露出脖子和手臂进行测温。“因为我是医生又是党员，自己主动申请去轮值，可以利用专业特长指导小区的疫情防控工作。”

“有一次，跟我一起值守的一位大娘并不是党员，而她的老伴儿是党员，因为自己身体不好出不了门，就要求大娘一定要代替自己去做值守。”朱浩东的轮值每次都要坚持到晚上10点钟左右才离开，第二天早上8点前，他仍要到医院出诊。“作为社区医生，我们做的就是群众健康的守门人，疫情当前，我们就是疫情防控的基层守门人。自己有这样的专长，就有一份这样的责任。”（赵喜斌）