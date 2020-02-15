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广西新增新冠肺炎确诊病例9例 累计报告235例

2020年02月15日08:50 来源：中国新闻网

　　据广西卫健委网站消息，2月14日0-24时，广西壮族自治区共新增新型冠状病毒肺炎确诊病例9例，其中南宁市2例、柳州市2例、北海市3例、玉林市1例、河池市1例；新增疑似病例44例；新增治愈出院病例5例(南宁市1例、北海市3例、钦州市1例)；无新增死亡病例。

　　目前全区累计报告确诊病例235例，累计出院病例40例。现有疑似病例181例，重症病例6例(南宁市2例、贵港市1例、玉林市1例、河池市2例)，危重病例6例(南宁市1例、桂林市2例、防城港市2例、河池市1例)，累计死亡病例2例(河池市1例、北海市1例)。

　　累计确诊病例中，南宁市49例、柳州市24例、桂林市31例、梧州市5例、北海市43例、防城港市17例、钦州市8例、贵港市8例、玉林市10例、百色市3例、贺州市4例、河池市22例、来宾市11例。

　　目前累计追踪到密切接触者14280人，正在接受医学观察2397人。

(责编：董童、杨迪)


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