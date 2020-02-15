福建新增新冠肺炎确诊病例4例 累计确诊285例
据福建省卫健委网站消息，2月14日0—24时，福建省报告新增新型冠状病毒肺炎确诊病例4例。其中：
漳州市1例(南靖县1例)；
泉州市2例(晋江市1例、南安市1例)；
莆田市1例(荔城区1例)。
新增治愈出院病例7例。
报告新增新型冠状病毒肺炎疑似病例6例。其中：
福州市3例(鼓楼区1例、台江区1例、晋安区1例)；
泉州市2例(惠安县1例、德化县1例)；
三明市1例(宁化县1例)。
截至2月14日24时，福建省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例285例(危重型9例、重型12例，无死亡病例)。其中：
福州市66例(鼓楼区2例、仓山区7例、晋安区9例、长乐区8例、闽侯县3例、连江县8例、罗源县1例、闽清县7例、永泰县2例、福清市16例、宁德市古田县1例、湖北省武汉市2例)；
厦门市34例(思明区13例、海沧区2例、湖里区2例、集美区4例、翔安区3例、泉州市石狮市1例、湖北省武汉市9例)；
漳州市20例(芗城区9例、龙文区1例、云霄县2例、诏安县2例、长泰县3例、东山县1例、南靖县1例、龙海市1例)；
泉州市46例(鲤城区1例、丰泽区4例、洛江区1例、惠安县2例、安溪县2例、永春县2例、石狮市2例、晋江市19例、南安市13例)；
三明市13例(三元区2例、宁化县1例、尤溪县1例、沙县5例、将乐县1例、永安市3例)；
莆田市55例(城厢区31例、涵江区3例、荔城区7例、秀屿区6例、湄洲湾北岸3例、仙游县5例)；
南平市20例(延平区4例、建阳区1例、顺昌县1例、浦城县1例、光泽县1例、松溪县5例、政和县1例、武夷山市3例、建瓯市2例、湖北省孝感市1例)；
龙岩市6例(永定区5例、武平县1例)；
宁德市25例(蕉城区3例、霞浦县4例、古田县10例、周宁县6例、福安市1例、福鼎市1例)。
累计治愈出院病例66例，目前住院病例219例。
现有报告新型冠状病毒肺炎疑似病例共55例。其中：
福州市22例(鼓楼区6例、台江区3例、仓山区4例、晋安区5例、闽侯县2例、连江县1例、三明市沙县1例)；
厦门市12例(思明区6例、湖里区1例、集美区1例、翔安区1例、泉州市南安市3例)；
漳州市2例(长泰县1例、龙海市1例)；
泉州市2例(惠安县1例、德化县1例)；
三明市5例(梅列区2例、宁化县1例、大田县1例、沙县1例)；
莆田市7例(城厢区4例、荔城区2例、湄洲湾北岸1例)；
南平市2例(建阳区1例、顺昌县1例)；
龙岩市1例(上杭县1例)；
宁德市2例(蕉城区2例)。
目前，确诊、疑似病例的密切接触者已解除医学观察7014人，尚有2893人正在接受医学观察。
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