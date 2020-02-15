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天津新增新冠肺炎确诊病例1例 累计确诊120例

2020年02月15日08:50 来源：中国新闻网

　　据天津市卫健委网站消息，2020年2月14日0-24时，天津市报告新型冠状病毒肺炎新增确诊病例1例，新增危重型病例0例，新增重型病例0例，新增死亡病例0例，新增出院病例11例。其中：

　　新增确诊病例中武清区1例。

　　截至2月14日24时，天津市累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例120例，危重型病例4例，重型病例26例，死亡病例3例，出院病例32例。其中：

　　确诊病例中，宝坻区46例、河东区14例、河北区12例、和平区6例、南开区6例、北辰区6例、河西区4例、宁河区4例、东丽区4例、西青区4例、滨海新区3例、红桥区2例、武清区2例、津南区1例、外地来津6例；

　　出院病例中，河北区7例、宝坻区7例、河东区5例、和平区2例、河西区2例、红桥区2例、西青区2例、南开区1例、东丽区1例、北辰区1例、武清区1例、外地来津1例。

　　目前追踪到密切接触者1325人，已解除医学观察539人，尚有749人正在接受医学观察。

(责编：董童、杨迪)


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