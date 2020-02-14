首药在严防严控新冠肺炎疫情同时抓好复工

做好新型冠状病毒肺炎防控工作，是当下的重中之重。据了解，首药控股从封闭式管控向严密型智控转变，严格做到落实“五个制”、“四严管”、“一报送”，在严防严控新冠肺炎疫情中抓好复工。

当前，北京市疫情呈现总体平稳态势，但必须坚持做好“外防输入、内防扩散”。基于此，首药控股根据疫情变化及时调整防控策略，推动封闭式管控向严密型智控转变，切实做到科学防治、精准施策，确保疫情不发生反弹的情况下加快复工，加强新药研究，推动企业经济发展。

据首药控股相关工作人员介绍，复工的重要体会是首先严格做到“五个制”：一是主体责任制。建立公司与部门两级责任制，强调各部门在疫情防控中的主体责任，对进出部门人员严格执行公司规定；二是分类管控制。对不同区域人员实行不同的管控方法；三是服务专班制。公司建立了公司与部门两级服务体系，及时解决各部门和复工人员碰到的问题；四是企业保障制。由公司为需要员工统筹解决相对集中的居住场所；五是应急处置制。完善防控和安全生产的应急预案，强化信息互通，上下联动，及时应对突发事件。

该工作人员表示，面对新冠病毒，还需加强疫情“四严管”。包括严管防疫物资保障、严管人员测温管理、严管公共区域消毒和严管减少人员聚集。准备足够的口罩、测温计、消毒液等疾病控制用品，保障防疫物资充足；在工作区、生活区和办公区全部进行消毒杀菌处理，对进出人员全部进行测温管理；在公共区域消毒中，保持食堂、宿舍、办公场所等人员密集地方的空气流通，并每天消毒，设置废弃口罩专用收集容器，做好垃圾储运、污水处理等工作；卫生间配备洗手液、擦手纸等卫生用品。在减少人员聚集的管控过程中，食堂实行分餐、错时用餐等措施；疫情防范和安全教育宜采用微信等方式进行；减少集中召开的会议，确需集中召开的，宜优先选择开敞、通风地方，参会人员应佩戴口罩，进入会场前后洗手消毒。

此外，首药控股还做到了疫情信息“一报送”。公司从复工之日起建立了疫情防控每日报告制度，实行有事报事，无事报平安的“零报送”机制，每天报告当天疫情防控情况，信息报送应尽量使用信息化手段上报。

在复工后，首药控股员工们纷纷表示，要加快新药研究，为北京市公共卫生安全开发更多更好的新药。同时，我们要加紧工作，把疫情造成的损失夺回来，把经济损失、社会影响降到最低程度。