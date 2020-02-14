发挥"互联网+"特色:欢乐口腔提供便捷咨询
记者从欢乐口腔获悉，疫情出现以来，欢乐口腔发挥“互联网+医疗”特色，优化原有新媒体平台，迅速在线复工返岗，开展互联网口腔诊疗咨询，为口腔疾病患者提供便捷服务，助力减少人群聚集和不必要的交叉感染。
组织“互联网+医疗咨询”
据欢乐口腔负责人介绍，在线值班医生根据患者病情进行初步判断分类，划分各专业科室医生提供“一对一”咨询，解答患者疑虑，并进行口腔健康指导。
此外，400咨询电话客服人员也放弃节假日休息，不间断接听电话，让患者获得及时健康评估和专业指导。截至目前，共为700余百名用户提供了线上、电话咨询服务。
开展“互联网+健康宣教”
该负责人说，平台充分利用官方网站、微信公众号，借助第三方新媒体平台，围绕当前疫情防控工作，积极开展口腔健康宣教。以互联网直播的方式，组织知名口腔医生在线上举办居家口腔健康防护、儿童牙齿健康等口腔相关知识讲座，在微信公众号推送最新疫情防控知识和口腔卫生科普文章。
截至目前，欢乐口腔组织了16场在线直播讲座，累计观看量达6万人次，后续还计划组织20场直播。
上述负责人说，“互联网+医疗咨询”有效调动现有医疗资源，方便口腔患者居家问诊咨询。欢乐口腔将不断完善互联网医疗咨询服务方式方法，通过互联网医疗为百姓提供服务。
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