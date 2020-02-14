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国家卫健委: 维护医务人员身心健康 提高卫生防疫津贴标准

2020年02月14日16:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月14日电 （刘卿）“针对湖北地区重症病例救治压力大情况，制定医务人员排班休息要求，规定工作时长；任务完成后，医务人员所在单位需安排轮休。”今日，在国新办就疫情防控最新进展特别是关爱医务人员举措举行的发布会上，国家卫生健康委副主任曾益新表示，在保障一线医护人员工作休息的同时，增加临时性工作补助，提高卫生防疫津贴标准。

记者梳理发现，2月11日，国务院办公厅转发国家卫生健康委、人力资源社会保障部、财政部《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》通知，提出了改善医务人员工作休息条件、维护医务人员身心健康、提高卫生防疫津贴标准等七项措施。

曾益新具体说，在新冠肺炎预防和救治工作中，医护工作者和相关工作人员因履行职责被感染或死亡，要明确认定为工伤。对参加防治工作的医务人员和防疫工作者，给予临时性工作补助，提高卫生防疫津贴标准。

“下一步，国家卫健委将与相关部门一起，切实改善一线医务人员工作条件，关心医务人员身心健康，保障医务人员权益。”他说。

(责编：刘卿、李彤)


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