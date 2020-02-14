国家卫生健康委：2月13日0—24时新增确诊病例5090例 累计治愈出院6723例

人民网北京2月14日电（董童）国家卫生健康委于14日在官网发布的《截至2月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5090例，新增重症病例2174例，新增死亡病例121例（湖北116例，黑龙江2例，安徽、河南、重庆各1例），新增疑似病例2450例。当日新增治愈出院病例1081例，解除医学观察的密切接触者26905人。

情况显示，截至2月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例55748例（其中重症病例10204例），累计治愈出院病例6723例（湖北省核减269例），累计死亡病例1380例（湖北省因重复统计,核减108例），累计报告确诊病例63851例（湖北省核减1043例），现有疑似病例10109例。累计追踪到密切接触者493067人，尚在医学观察的密切接触者177984人。

湖北新增确诊病例4823例（武汉3910例），新增治愈出院病例690例（武汉370例），新增死亡病例116例（武汉88例），现有确诊病例46806例（武汉32959例），其中重症病例9278例（武汉7492例）。累计治愈出院病例3862例（武汉2016例），累计死亡病例1318例（武汉1016例），累计确诊病例51986例（武汉35991例）。新增疑似病例1154例（武汉473例），现有疑似病例6169例（武汉2585例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例81例：香港特别行政区53例（出院1例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院3例），台湾地区18例(出院1例)。