做好新冠肺炎患者医疗救治 要特别关注儿童妇女等重点人群

2月13日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，截至目前，已从全国调集了2万多医护人员，组成了180多个医疗队支持湖北和武汉。2月13日，军队系统又增援了2600名医护赶赴武汉承担救治任务。

“针对湖北武汉重症多的问题，我们增派的医疗力量当中很多都是重症专业的医护人员，有7000多名，他们主要是帮助武汉，包括武汉以外的相关地市加大重症救治力度，能够有效地降低病死率，提高治愈率。”郭燕红说。

在举国之力的支持下，从2月7日开始，每天治愈出院的患者都达到500例以上，目前累计治愈出院病例近6000例，“这是一个非常积极的信号，说明我们的防治工作显现了一定的成效。”郭燕红对此表示。

郭燕红说，全国各地面临的疫情形势不同，要分类管理、精准施策。对于疫情比较重的地方，像湖北、武汉，就要全力做好新冠肺炎患者的医疗救治工作。在做好新冠肺炎患者医疗救治工作的同时，要特别关注儿童、老年、妇女这样一些重点人群，以及肿瘤、尿毒症等重点患者的医疗需求，统筹医疗资源，对他们的医疗服务工作予以保障。

对于疫情不是很重的地方，一方面要抓好疫情的防控，发热门诊定点的医疗机构要保持工作的顺畅，能够使得疫情的防控工作始终在一个完整顺畅的服务体系内予以保障；另外一方面，要做好日常的医疗服务工作，加强管理，保障正常人群的医疗服务需求。（记者富东燕）