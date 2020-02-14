妇联组织支援抗疫一线女性医务人员女性卫生用品

穿着厚重的防护服，平均每天工作6～8小时，这就是奋战在疫情防控一线医务人员每天的工作状态。因为防护服穿脱一次就作废了，为了节约物资，很多一线医务人员只能一连七八个小时不上厕所。抗疫一线女性医务人员生理期卫生用品需求和各地驰援武汉一线医务人员换洗衣物需求引发了社会各界的广泛关注。

日前，某新浪微博博主在网络发起了“姐妹战疫安心行动”，向抗疫一线的女性医务人员捐助卫生巾与安心裤等物资。该话题在微博阅读量达1.2亿次，讨论超过15万次。不少女性医务人员在网上留言称，生理期很麻烦，的确很需要卫生用品。

全国妇联党组高度关注，所属中国妇女发展基金会作为重点服务女性的国家级公益组织积极行动，针对女性生理期对卫生用品的需求，短期内紧急募集定向援助一线女性医务人员款物225万元，其中用于定向采购安心裤资金20万元、价值100万元卫生巾2020箱、安心裤2万个和价值100万元的秋衣秋裤。首批2万个安心裤将于近日运抵武汉。中国妇女发展基金会将密切关注一线女性医务工作者的各项需求，积极动员社会各界力量为奋战在疫情防控一线的姐妹们提供及时贴心的援助。

“在抗击新冠肺炎疫情的前沿阵地湖北省，有大量工作于一线的女性医务人员，她们面临很多特殊需求，急需大量女性卫生用品……”2月9日，中华女子学院支援湖北联合志愿服务团队发出一则捐赠倡议书，呼吁爱心企业或个人积极行动起来，为战斗在湖北抗疫一线的女性医务人员捐赠卫生用品等物资。截至2月11日，3天内共募集夜安裤、拉拉裤、经期裤、安心裤等3.79万片，物资将分批陆续发向湖北。

此前，多地妇联作为细心的“娘家人”，在驰援武汉的医务工作者中发现众多姐妹身影，同样贴心地考虑到她们的特殊需求，给她们送去了卫生巾、安心裤、考拉裤等卫生用品。

1月31日，上海市妇联、市总工会女职工委员会向全市发出倡议书，募集女性生理期护理用的考拉裤等物资，捐赠给上海赴武汉以及市内抗疫一线女性医务人员。24小时内近200万元的物资和善款到位，48小时，100箱9600片考拉裤运抵武汉。

春节期间，广东省妇联发动女企业家捐赠1500箱纸尿裤给驰援湖北广东医疗队女性医务人员。近期又捐赠100箱纸尿裤给南方医院赴湖北荆州队，另捐赠纸尿裤18箱给广东省第二人民医院抗击疫情一线女性医务人员。

杭州市妇联日前向全市各级妇联、各级三八红旗手、女企业家、爱心人士发出倡议，为一线医务人员提供急需的物资，号召一经发出，很快便筹集到1500箱价值50余万元护理用品，包括7.76万条成人纸尿裤、医用拉拉裤、女用安心裤以及7200包湿巾纸等物资，捐赠给杭州、宁波、温州、台州、舟山等地的一线女性医务人员。

“希望在一线奋战的姐妹们拼命工作的同时，也要照顾好自己。”得知当地新一批医务人员即将出征驰援武汉， 日前，宁波市象山县妇联第一时间将募集到的拉拉裤等女性卫生用品，捐赠给抗疫一线女性医务人员，为她们送去“娘家人”的关爱和温暖。

“小小物品，大大关爱！妇联真的很温馨！”“谢谢替姐妹们发声，有了这些保障，我们能更安心地战斗……”奋战在抗疫一线的女性医务人员纷纷点赞说。

考拉裤、安心裤只是众多援助物资中的一种，各级妇联在生活保障、心理咨询服务等各方面积极发挥作用，把党中央的关心关爱传递给一线医务人员及其家庭。（记者 田珊檑）