“政府给了我们信心”

2月13日清晨，在湖南宁乡产业园的三一重工生产区，工人戴着口罩走进车间。机器轰鸣，零部件运输、机械臂吊转等各工序平稳运转，工人正在赶制一批“爆款”起重机。每隔4个小时，还会有专人进行场所消毒。

这是该企业复工的第九天。“政府为我们复工复产提供了及时、有力支持。”三一集团董事长梁稳根说。

记者采访中了解到，当前，各地正统筹疫情防控与经济社会秩序恢复，精准施策，有序推动各类企业复工复产。

资金支持——

“真是及时雨啊！”

资金问题，一直困扰着不少企业。许多地方，就从资金入手。

2月13日，在浙江省湖州市安吉县大康控股集团车间里，工人们正在赶制一批办公椅和沙发，做好后要发往欧洲。

集团副总经理袁国飞说：“公司还有1亿元银行贷款。能正常复工，是政府资金支持的结果。”

近日，湖州市发布了“湖八条”。记者看到了这份《湖州市人民政府关于应对疫情支持企业健康发展的八条意见》，第一条就是“金融支持”，提出“鼓励各银行机构在原有贷款利率水平基础上下浮10%以上”。

华坚集团是一家女鞋生产公司，近日，集团与原料供应商达成多项采购意向，为其江西省赣州市的生产基地复工做好了准备。

在筹备复工过程中，公司发现流动资金吃紧。受疫情影响，银行人手不够，贷款难办下来。正在这时，江西印发了应对疫情稳经济的“20条”，明确提出要加大对实体企业的金融支持。银行紧急调整值班人员，为华坚集团办理了两笔贷款。

“政府帮企业渡难关，给了我们信心。”华坚集团董事长张华荣向记者表示。

疫情来袭，广西百色市经营大排档的陈老板陷入困境。为了防控疫情，大排档暂停了营业，可银行贷款马上要到期。

“老陈，建行出了政策，对受疫情影响的企业，可以给予支持。”2月1日，建设银行客户经理的回访给陈老板带来惊喜。

前几天，陈老板成功办理了贷款延期。“真是及时雨啊！营业后，我们肯定很快就能把贷款还上！”

91科技集团董事长、北京市人大代表许泽玮最近在关注各地对企业的帮扶政策。许泽玮建议，银行及时针对中小企业提出专门政策，保证疫情期间不断贷、不抽贷。

撮合用工——

“3天就找到了工作”

疫情发生以来，异地员工返程返岗困难多，企业特别是劳动密集型企业面临招工难问题，怎么办？地方政府主动来搭台。

2月10日，徐征通过青岛市“商贸用工撮合平台”，成为了利群集团李沧物流的一名库管员。“3天就找到了工作。”徐征说。

近期，一些餐饮企业等因无客流停业，员工闲置，而利群集团、盒马鲜生、家乐福等企业又有用工需求。于是，2月2日，青岛市商务局联合产业互联网平台柠檬豆、第一财经共同打造了用工交流平台——商贸用工撮合平台。

“我们在平台上发布了仓库管理员、驾驶员等岗位需求，当天直播间就有近3万点击量。”利群集团人力资源负责人告诉记者，目前已有100多人达成签约意向。

湖州市的政策提出，企业包车接回相对集中的外地职工，包车发生的费用，政府与企业按2：1的比例分担。

不只是在用工方面，各地政府还在能源供应、产业配套等方面给予企业帮扶。

得知福建省内防护服急缺，本是基础防护服制造企业的福州市春晖制衣公司决定，紧急转产医用防护服。

要生产医用防护服，必须对车间进行电力改造。对此，政府相关部门马上安排国网福州供电公司全力协助。

“我们提出希望2月15日送电，但供电公司2月9日就完成了改造任务。”春晖公司运营管理部总监孙建军告诉记者。现在公司日产7000套防护服。

简化审批——

“两小时在QQ上完成审批”

各地通过政务服务网上办，简化审批手续，全力保障投资项目顺利推进。

刘正金是浙江省宁波市达尔机械科技有限公司的项目经理。春节前，公司计划在新厂区搭建一个钢棚，4月使用。1月20日，刘正金去宁波市镇海区发改局，询问审批流程。问完后，工作人员给他留了个QQ号码。

1月20日是腊月二十六，马上过年了，刘正金想，“手续等年后再办吧。”

可刘正金没想到，由于疫情，机关、企业延后复工。2月1日，刘正金想起了那个QQ号码。他把材料发过去，想问什么时候能办审批。不到2小时，对方告诉他，审批办完了。“真是太高效了！”刘正金对记者说。

2月13日一大早，刘正金把区发改局完成的立项文件递交给了区规划局。“相信很快就能办完全部手续了。”刘正金满脸都是笑。

疫情防控期间，宁波市镇海区将审批窗口移至线上，使办事人员“零见面”完成审批。

网上办事，效率更高。近期，湖南省湘潭市政务服务大厅暂停开放，但在线申报办理业务畅通。湘潭市市场监督管理局登记注册局局长朱里宁向记者介绍：“2月3日至12日，湘潭市新设湖南卓毅设备租赁有限公司等22家企业，新设个体工商户10户。”