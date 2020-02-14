这几天，在网上看到最多的词，一是揪心，一是信心。

揪心当然可以理解，每日不断上升的疫情数字，依然没有止步，拐点依然没有到来。尤其是在将临床诊断病例纳入后，截至2月12日24时，全国累计报告确诊病例59804例。眼看着同胞受难，网友们的心无时无刻不跟湖北人民在一起。

揪心还来自于现实困境。受疫情影响，春节后复工、开学的时间大大延后了，网友们记录着空荡的街道和在家无事可做的心情，日常生活受到了严重冲击。“怀念堵车的时候”“开始想念上班”等网友言论，在网上出现。

然而越来越多的，是人们开始恢复信心。信心来自于党中央的正确英明决策，正在推动着事情往好的方向发展。全国一盘棋，共同抗疫情的决心，从中南海传递到了全国人民。网友们热烈讨论的，是全国各省区市救援队伍到了湖北各地，是大量企业临时加上了口罩生产线……信心只能从事实出发，疫情虽然可怕，但我们对抗疫情的决心和行动，要比病毒有力得多。

微博上，每一位治愈者写下的治疗过程，都会有数千甚至数万转发量；每一位专家给出的生活建议，都会得到热烈响应；甚至每一篇相关论文，都会引起网友们热烈的讨论；至于那些在病人身上见效的药物，更是会有大量关注。

信心与揪心的博弈仍在继续，抗击疫情的斗争依然处在最吃劲的关键阶段。但我们看到，信心正逐渐占上风，我们定将取得成功。