“我们一定能取得疫情防控斗争的全面胜利”

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2月10日在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调，当前疫情形势仍然十分严峻，各级党委和政府要坚决贯彻党中央关于疫情防控各项决策部署，坚决贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，再接再厉、英勇斗争，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

习近平总书记在北京调研指导时的重要讲话，在网上迅速传播开来，温暖人心、鼓舞人心。事实上，自疫情发生以来，习近平总书记多次作出重要指示，多次主持召开中共中央政治局常务委员会会议，并在会见和电话中，同各国领导人、国际组织负责人等坦诚交换意见。习近平总书记对疫情防控工作的重要指导，在网上引起了热烈的反响，有效提振着中国人民抗击疫情的信心。

以身作则、带头做好疫情期间防护

人民日报法人微博特地将习近平总书记在北京调研指导疫情防控工作时的金句，做成图文形式传播。每张图片上，都有总书记的谆谆嘱托，如“紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住”，“坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战”等。这组图片迅速刷屏，仅在微博上就在一天之内收获了近4000转发，以及3万多个赞。

央视网的“联播+”栏目注意到，习近平总书记在北京调研指导工作期间，以身作则、带头做好疫情期间防护，为老百姓坚持加强防护做好了表率。“联播+”列举了几项并制作成图文传播——主动测量体温，进入室内，习近平主动挽起袖口，配合工作人员测量体温；提醒不握手，偶遇出门买菜的社区群众，习近平驻足与大家亲切交流，并温馨提醒“非常时期就不握手了”；保持积极向上的精神面貌，在与北京地坛医院正在病房值班的医务人员视频连线时，习近平右手握拳鼓励医务人员继续全力以赴救治患者，并叮嘱他们做好自我防护。

这组图片，被诸多媒体转载。

人民日报客户端网友“徐永昌”表示，“有以习近平同志为核心的党中央坚强领导和英明决策，有优越的中国特色社会主义制度和坚强勇敢、团结一致的14亿中国人民，任何艰难险阻都阻挡不了中国前进的步伐，中国人民有信心和决心打赢当前这场疫情防控阻击战。中国必胜！”网友“真诚永存”表示，“总书记时刻关心疫情态势，决策英明！”网友“水乡劲草”表示，“坚信在党中央的统一部署下，一定能打胜这场疫情防控阻击战！”

全国一盘棋，战“疫”一定赢

“新华视点”特地总结，《这场“战疫”，习近平这样排兵布阵》。文章列出，疫情发生以来，习近平总书记有1次调研指导，于2月10日在北京调研指导新冠肺炎疫情防控工作；3个重要指示；4场重要会议，分别是1月25日、2月3日和2月12日三次主持召开中共中央政治局常务委员会会议进行专题研究，以及2月5日主持召开中央全面依法治国委员会第三次会议，强调全面提高依法防控依法治理能力；2场会见，分别是1月28日会见世界卫生组织总干事谭德塞，以及2月5日会见柬埔寨首相洪森；4通电话，分别是同沙特国王萨勒曼、美国总统特朗普、印尼总统佐科以及卡塔尔埃米尔塔米姆通话。

在“新华视点”微博下，网友们纷纷表达着自己的感受。网友“一叶知秋”说，“总书记真的非常辛苦，想得这么周到，我们一定能够胜利”；网友“色彩斑斓曦”说，“在党的领导下，相信一定能够取得这场疫情防控阻击战的胜利”；网友“给个概念呗”说，“紧跟党的步伐，听从党的安排，做好防控工作”；网友“矫形恋歌”说，“武汉人民你们不是孤独的，全国人民都是你们坚强的后盾，我们一起努力”……

人民日报客户端发表评论《生产一线也是战“疫”前线》，认为抓好在建项目复工和新项目开工，推动企事业单位复工复产，对受疫情影响较大企业在金融、用工等方面加大支持力度，不仅有助于帮助企业渡过难关，更能降低疫情对经济的影响。这一评论呼吁，“一边抓疫情防控，一边抓复工复产，在这个过程中，围绕大局尽职尽责，既有责任担当之勇，又有科学防控之智，既有统筹兼顾之谋，又有组织实施之能，就能早日打赢这场硬仗。”

在人民日报客户端上，网友“武林少侠”的话，获得了最多点赞：“中央必将带领我们打赢这场疫情防控阻击战！”网友“人们pHtaV”说，“全国一盘棋，战‘疫’一定赢”。网友“油炸冰溜子”说，“心往一处想，劲往一处使。”网友“肖肖的铁锤”说，“点赞，中国必胜！”网友“随园主人”说，“有计划，有步骤，有落实，有成绩。”网友“天地间”说，“关键阶段，毫不放松，牢记中央部署。”网友“日出东方”说，“听党的话，服从领导，听从指挥，全力以赴，夺取胜利！”

最重要的始终是信心

央视新闻客户端发布题为《战“疫”每日观察丨从“一二三七”读懂习近平总书记北京调研讲话》的评论文章，认为在习近平总书记调研指导时的讲话中，“最重要的始终是信心——10日的调研中，在三个不同场合，习近平总书记都在强调信心。‘坚定信心’四次出现在这次调研的新闻稿里。”

“新华视点”认为，湖北和武汉应当坚定信心，正如总书记所说：“全党全军全国各族人民都同湖北和武汉人民站在一起”“武汉是英雄的城市，湖北人民、武汉人民是英雄的人民，历史上从来没有被艰难险阻压垮过”。

“侠客岛”发在微博上的一个视频，获得2000多位网友点赞。在视频中，伴着音乐，新疆支援武汉的医生在方舱医院里，穿着笨拙的防护服，跳起了优美的新疆舞，病人们被带动跳了起来，方舱医院中充满了欢笑。

网友“支持阿宝”说，“欢快轻松的气氛对患者恢复有利！给这个小同事点赞！”网友“格格不入的Mary”说，“天使在人间，大家都要好好的，希望战胜疫情后，看到你们脱掉防护服和口罩，一起在武汉的阳光下起舞。”

“武汉日记”这个话题，在微博上已经有了400万条讨论，阅读量高达27亿。点开话题，会看到无数温暖人心的瞬间。央视新闻记者参观江汉方舱医院食堂，看26名员工如何一日三餐制作出6000份盒饭，这个视频获得了近6万人点赞。而记者跟拍的居委会一天，也感动了无数网友。