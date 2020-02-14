全国口罩产能利用率达94%

今天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，工信部消费品工业司副司长曹学军介绍，截至2月12日，国内生产企业累计向湖北运抵医用防护服72.67万件，医用隔离面罩和隔离眼罩35.84万件，负压救护车156辆，呼吸机2286台，心电监护仪6929台，全自动红外测温仪761台。

扩大口罩生产方面，国家发改委产业发展司一级巡视员夏农介绍，2月2日以来，我国口罩产量逐日提升。截至2月11日，全国口罩产能利用率已经达到94%；一线防控急需的医用N95口罩，产能利用率已达到128%，有8个省份达到或超过100%；医用非N95口罩的产能利用率达到了106%，有10个省份达到或超过了100%。

在确诊病例超过千人的重点省份中，本省内医用N95口罩的产量都有了不同程度的增长。湖北的日产量从2月2日的4.5万只大幅增长到2月11日的15.8万只，广东的日产量从3.3万只增加到了4万只，河南、浙江从没有产量分别增长到1.4万只、10万只。通过全国统一调度，已经能够保障一线医护人员的医用口罩防护需要。（记者熊建）